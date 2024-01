Kritik an Greta Thunbergs Auftritt bei Pro-Palästina-Demo: "Israel-Hass nicht hinnehmbar"

Leipzig - Der Chef des Zentralrats der Juden und der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung haben die Beteiligung der Klimaaktivistin Greta Thunberg (21) an einer Solidaritätsaktion für Palästinenser in Leipzig kritisiert.

"Greta Thunberg hat sich ja als Klimaaktivistin einen guten Namen gemacht, hat ein wichtiges Thema angesprochen - umso weniger verstehe ich ihre Einlassungen jetzt", sagte Zentralratschef Josef Schuster (69) dem Sender Welt TV am Donnerstag.

Thunberg hatte sich am Mittwochabend nach Polizeiangaben einige Zeit bei einer Demonstration in der Leipziger Innenstadt aufgehalten und einen kurzen Redebeitrag gehalten. An der angemeldeten Demonstration hatten sich demnach etwa 200 Menschen beteiligt.

Thunberg und weitere Mitglieder des schwedischen Ablegers der Klimaschutzgruppe Fridays for Future hatten Israel im Dezember Völkermord im Gazastreifen vorgeworfen.

Zugleich verurteilte die Gruppe antisemitische und islamfeindliche Vorfälle in Schweden.