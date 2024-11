Große Pläne: Jolina Mennen wagt nach Alkoholbeichte mehrere Neuanfänge

Nun will die 32-Jährige nach diesen brisanten News ihr Leben umkrempeln, wie sie erklärt.

Zu Beginn ihres neuen Videos bedankte sich die YouTuberin erstmal bei "der geilsten Community" für das ehrliche Feedback, das ihr nach ihrer emotionalen Beichte entgegengebracht worden war. Letztlich habe sie unnötig "absolutes Chaos" in ihrem Kopfkino geschoben, wie sie zugab.

In einem vergangenen Video erklärte Jolina Mennen ihren schwierigen Umgang mit Alkohol. © Screenshot YouTube/JolinaMennen

Seit 2019 habe sie bereits knapp 4000 Euro Studiengebühren bezahlt, aber nichts getan. Das solle sich nun auch wegen ihres eigenen Stolzlevels ändern. Selbst, wenn es "uncool" werden könnte.



Zusätzlich zu ihrem akademischen Vorhaben möchte Mennen allerdings auch ihr körperliches Wohlbefinden weiter fördern. Neben dem Verzicht auf Alkohol möchte sie sich deshalb auch einer sportlichen Herausforderung stellen.

Wie genau diese aussehen soll, stehe noch nicht fest. Einen Halbmarathon könnte sich die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin allerdings vorstellen - schließlich hätte sie gerne ein fitnessbasiertes "Projekt". "Ich möchte die beste Version meiner selbst aus mir herausholen", so die Kampfansage an sich selbst.

Zudem will die 32-Jährige umziehen. Zwar soll weiterhin die Stadt Bremen auf ihrem Ausweis stehen, das große Haus, in dem sie bereits von ihrem siebten bis 18. Lebensjahr wohnte und in dem sie seit 2019 erneut wohnt, soll allerdings verlassen werden.

"Ich glaube, ich brauche für meinen Neustart wirklich was Neues. Etwas, wo ich mein Leben aufbauen kann, wo das nicht geknüpft ist an andere Erfahrungen, sei es Familie oder meine ehemalige Beziehung oder was auch immer", sagte Mennen, der das Anwesen auch einfach zu groß geworden sei. Sie wolle es lieber für eine Familie mit Kindern freimachen.

Trotz oder vielleicht wegen dieser vielen Veränderungen ist die YouTuberin zuversichtlich, ihren Weg gefunden zu haben. "Ich bin happy. Ich bin richtig happy."