Große Schmerzen bei Romina Palm: Kommt ihre Tochter zu früh auf die Welt?

Köln/Wien - Für Romina Palm (25) und ihren frisch verlobten Christian Wolf (29) scheinen sich die Ereignisse aktuell zu überschlagen. Erblickt die gemeinsame Tochter in diesen Tagen das Licht der Welt?

Über Instagram hatte sich die einst Viertplatzierte von " GNTM " deshalb vor Kurzem an ihre Fans gewandt, um von den jüngsten Entwicklungen zu berichten.

Fitness-Fanatiker Christian Wolf hielt schon vor etwas mehr als einem Jahr sein erstes Kind in den Händen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Christian Wolf

Der Fitness-Unternehmer und Kopf hinter der Marke "More Nutrition" ist bereits Anfang des Vorjahres Papa eines kleinen Jungen geworden.

Romina ist nach eigener Aussage allerdings noch nicht wirklich bereit für die Geburt. Das gibt die Ex-Freundin von Stefano Zarrella (34) ganz offen selber zu. "Wäre absolut noch nicht ready jetzt. (Obwohl man das glaube ich nicht ist, oder)?"

Noch scheint sich ihre Tochter aber nicht anzukündigen. "Ich hatte nur Senkwehen und die Kleine soll sich noch genügend Zeit lassen", gibt Romina Aufschluss über ihre körperlichen Beschwerden.

Am Donnerstagmorgen brachte das Model seine Fans schließlich auf den neuesten Stand und kündigte an, auf der Reise an den Ort zu sein, "wo die Kleine dann auch zur Welt kommen wird."

Schon vor einiger Zeit hatte sie mitgeteilt, dass Baby in Deutschland bekommen zu wollen. Danach heißt es Kofferpacken und nach Zypern auswandern.