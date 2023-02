15.02.2023 11:10 3.060 Malle-Sex, Kontakt-Abbruch, Einlauf vom Papa: So ging es nach AYTO bei Juliette und Barkin weiter

Wie es nach der Datingshow "Are You The One" bei Juliette und Barkin weiterging, erzählte die Leipzigerin jetzt ausführlich. Happy-End-Alarm!

Von Nico Zeißler

Leipzig - Vor allem zum Ende der abgelaufenen Staffel "Are You The One" wirkte Juliette (22) immer unglücklicher mit ihrem Favoriten Barkin (28), der seine Zunge gern mal einer anderen in den Hals steckte. Wie es nach der Datingshow weiterging, erzählte die Leipzigerin jetzt ausführlich. Happy-End-Alarm! Juliette (22) aus Leipzig war eine der Kandidatinnen der 4. "Are You The One"-Staffel. © Screenshot/RTL Zunächst war das Couple zum Scheitern verurteilt. Denn in einem gemeinsamen Urlaub mit anderen AYTO-Singles auf Mallorca habe der Duisburger etwas mit einer anderen gehabt. "Da war ich richtig angepisst, ist ja logisch. Dann hab ich mich auch nicht mehr gemeldet", sagte sie in einem Wiedersehens-Call mit Trashkurs, bei dem auch andere Kandidaten anwesend waren. Nach einem klärenden Telefonat, in dem er ihr alles gestand, "hatten wir ein freundschaftliches Verhältnis, aber mittlerweile läuft es eigentlich ganz gut", freut sich die 22-Jährige. Are You The One Erster Dreier bei "Are You The One"? Traum-Couple nach wildem "Rumlecken" in der Krise Oft sehen sich die Fitnesstrainerin und der Erzieher zwar nicht, aber zumindest durchs Telefonieren kenne Barkin ihre Familie schon. Dabei hätte sich herausgestellt, dass sich der frühere U19-Bundesliga-Fußballer und Juliettes Vater ähnlich sind. "Die verstehen sich auf einer Ebene, sind einfach zwei Bekloppte." Die Sächsin habe dem 28-Jährigen auch deshalb verziehen, weil ihr Papa sie dazu ermutigt hat. Er habe ihr gesagt, dass sich Barkin in der Show grundsätzlich nur für sie interessiert habe und er auch der einzige Mann sei, der zu ihr passt. "Obwohl Papa weiß, was vorgefallen ist, hat er gesagt, dass er so bekloppt ist, nur er kann zu mir passen." Mehrmals weinte die Leipzigerin wegen Barkins Verhalten. © Screenshot/RTL Are You The One: Zwischen Juliette und Larissa wäre es "wahrscheinlich auch sehr eskaliert" Mit Barkin (28) laufe es aktuell sehr gut, das Kennenlernen in der Realität laufe auf Hochtouren. © Instagram/juicyjuuly Juliettes Vater, der in Leipzig ein italienisches Restaurant betreibt, hat Barkin auch eine "ordentliche Ansage" gemacht, wie mit seiner Tochter umgegangen werden solle, bestätigte sie im Call. Ohnehin hatte der Duisburger vor den Dreharbeiten gesagt, irgendwann unbedingt eine Familie gründen zu wollen und sich als liebevoller Familienvater zu sehen - vielleicht ja mit Juliette? Sauer ist die hingegen noch auf Larissa (22), die sich zum Staffelende hinter ihrem Rücken noch einmal ordentlich an Barkin rangemacht hatte und letztlich auch sein Perfect Match war. Are You The One Riesen-Überraschung im "Are You The One"-Finale: Das gab's noch nie! "Ich hätte gern ein paar Sachen mit ihr geklärt", sagt Juliette in einer Instagram-Story. "Es wäre wahrscheinlich auch sehr eskaliert, weil nach der Show auch einiges ablief, was total unkorrekt von ihr war." Kleines Wiedersehen mit "Are You The One"-Teilnehmern bei Trashkurs Die ganze AYTO-Staffel seht Ihr jederzeit auf Abruf bei RTL+.

