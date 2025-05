Große Sorge um "US5"-Sänger: Ist Mikel gestorben?

Auf dem Instagram-Account von Johnson selbst werden seither immer wieder Storys repostet, in denen um den Musiker getrauert wird. So ganz glauben wollen das die Fans des Künstlers noch nicht. Auch seine ehemaligen Bandmitglieder bleiben skeptisch.

US5 wurde 2005 gegründet. 2009 löste sich die Band schließlich wieder auf. (Archivbild) © IMAGO / Future Image

Auch Bandkollege Izzy Gallegos (41) schrieb auf der Online-Plattform: "Ich bete, dass das nicht wahr ist." Er habe bereits mit Jay gesprochen und könne noch nichts bestätigen. Er sei jedoch optimistisch gestimmt, dass es sich hierbei um Fake-News handele.

Mikel gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Boygruppe "US5", die 2005 ihre erste Single "Maria" veröffentlichte. Es folgten weitere Hits, wie "Just Because Of You", "Rhythm of Life" und "In the Club".

Nach zwei Jahren, in denen sie auch an der Realityshow "Big in America" teilnahmen, verließ Mikel die Band schließlich, um eine Solokarriere anzustreben.

2009 löste sich "US5" komplett auf.