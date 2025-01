Große Trauer bei "Hot Banditoz"-Sänger Silva Gonzalez: Geliebte Hündin ist tot

"Thrudi hat sich am Abend hingelegt – und am nächsten Morgen ist sie einfach nicht mehr aufgewacht. Wir haben alles versucht, aber am Ende mussten wir sie gehen lassen", unterstrich Silva.

"Wir sind alle sehr traurig und es tut echt scheiße weh! Sie war mehr als ein Hund ! Sie war Gefährte, Familie, voller positiver Energie! Das loyalste, treueste Wesen voller Liebe und ihre positive Art war einfach der Wahnsinn! Du fehlst an allen Ecken und Kanten! Never forget ❤️", verdeutlichte der 45-Jährige.

Fast neun Jahre lang bereicherte die Fellnase das Leben des "Hot Banditoz"-Sängers und seiner Familie. © Silva Gonzalez

Die Hündin wurde laut dem Sänger am 16. April 2016 geboren und stammte ursprünglich aus einer Zucht in Thüringen. Fast neun Jahre bereicherte sie das Leben von Silva, seiner "Hot Banditoz"-Partnerin Stefanie Schanzleh (34) und den drei gemeinsamen Kindern.

"Sie hat uns so viel Liebe geschenkt – und dafür sind wir dankbar", betonte der Entertainer. Thrudis Tod hinterlasse eine große Lücke im Alltag der Familie.

Zahlreiche Fans und Freunde sprachen Silva und seinen Liebsten via Instagram ihr Mitgefühl und ihre Anteilnahme aus. So schrieb ein Follower exemplarisch in den Kommentaren: "Mein tiefstes Beileid. In euren Herzen wird Sie immer bei euch bleiben."