Große Veränderung: Jennifer Saro zieht zu ihrem Freund nach Dortmund

Berlin - Bei Jennifer Saro (29) steht eine große Veränderung an. Sie wird ihre Wohnung in Berlin aufgeben und mit ihrem Sohn nach Dortmund ziehen.

Ohne großes "Tamtam" verkündete Jennifer Saro (29) in ihrer Instagram-Story, dass sie nach Dortmund ziehen wird. © Screenshot instagram: jennifersaro

Die Reality-TV-Bekanntheit will die Fernbeziehung zu ihrem Freund Alexander Meyer (34) beenden und mit ihm in Dortmund in eine gemeinsame Wohnung ziehen, wie sie in ihrer Instagram-Story verriet.

In der nordrhein-westfälischen Großstadt hoffe sie, ein neues Kapitel aufschlagen zu können. Bereits Anfang des Jahres hätten sie sich Wohnungen angeschaut. Zurzeit sucht Jennifer nach geeigneten Kitas und Ärzten für ihren Sohn.

Durch den Umzug wird sich nicht nur der Alltag von der 29-Jährigen verändern, sondern auch der ihres Kleinen, der mit einem Gendefekt lebt und auf ein unterstützendes Umfeld angewiesen ist.

Der Dreijährige leidet am Prader-Willi-Syndrom, ein seltener Gendefekt, durch den geistige, sprachliche und Bewegungseinschränkungen entstehen.