Heute großes CSD-Finale in Dresden: Party in der Innenstadt, Sperrungen auf beiden Elbseiten

Dresden - Am heutigen Sonnabend steht der große Finaltag des diesjährigen Christopher Street Days (CSD) in Dresden an. Neben Kundgebungen und großer Abschluss-Party findet abermals ein Demonstrationszug durch die Innenstadt statt - es kommt zu Straßensperrungen.

Auch 2025 führte der Demo-Zug durch die Dresdner Innenstadt. © Eric Münch

Wie die Veranstalter im Vorhinein gegenüber TAG24 mitteilten, soll der Samstag "den Höhepunkt des CSD-Wochenendes" bilden. Deshalb wurde einiges geplant.

Von 9 bis 11 Uhr findet eine Mahnwache auf dem Altmarkt statt. Das eigentliche Straßenfest startet um 10 Uhr, ebenfalls auf dem Altmarkt, wo um 11.30 Uhr dann die Auftaktkundgebung zur Eröffnung des Demonstrationszuges beginnen soll. Unter den Gästen: Unter anderem Sachsens stellvertretende Ministerpräsidentin Petra Köpping (66, SPD).

Pünktlich um 12 soll sich dann der Demo-Zug in Bewegung setzen: ab geht's durch die Innenstadt und Neustadt (mehr dazu unten). Am Alaunplatz und Terrassenufer sind Zwischenkundgebungen eingeplant.

Am Abend tritt der Partyaspekt noch mehr in den Vordergrund: In der Boys Bar (Alaunstraße 80) wird ab 19 Uhr zum "offenen Puppystammtisch" geladen. Drei Stunden später startet die "Celebrate your Fetish!"-Party.

Auch auf dem Altmarkt, wo den ganzen Tag über Programmpunkte stattfinden, wird zu fortgeschrittener Stunde gefeiert: Star-DJ Felix Jaehn (31) wird ab ca. 22 Uhr auflegen. Zeitgleich steigt darüber hinaus im Arteum (Am Brauhaus 3) die offizielle Afterparty des CSD.