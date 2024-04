Großes Gekreische für "Chantal" und ihre Freunde in Dresden

Dresden - Was für eine Aufregung am Ostermontag in der City! Zu zwei Vorführungen von "Chantal im Märchenland" haben sich Filmstars der bekannten "Fack ju Göhte"-Reihe in Dresden sehen lassen. Manche Fans sind mit dem Schulklamauk aufgewachsen. Aber auch Kinder waren unter den Gästen.