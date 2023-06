Dramatischer Hilferuf von Gülcan Kamps: Ihre Schmerzen sind "nicht mehr auszuhalten"

Auch zur Ursache ihres Leidens hat sie bereits eine Theorie: "Alles fing mit meiner Schwangerschaft an!"

So steht die ehemalige Musiksender-Moderatorin nach ihrer Mama-Auszeit wieder regelmäßiger von der Kamera und musste jüngst bei einem Drehtag erkennen, "dass meine Rückenschmerzen nicht mehr auszuhalten sind".

Anderthalb Jahre ist ihr (gar nicht mehr so) Kleines inzwischen alt und auch, wenn Gülcan mit ihrem Nachwuchs so glücklich ist, dass sie sich bereits Baby Nummer 2 wünscht, hat die 40-Jährige zuletzt immer mehr zu kämpfen.

Seit ihrer Schwangerschaft mit "Baby Kamps" hat sich vieles im Leben der Kult-Blondine und Neu-Mama geändert. Wo früher sie selbst und ihr Mann Sebastian (41) an erster Stelle standen, hat diesen Platz längst ihr Kind eingenommen.

Gülcan will sich nun Hilfe bei einem Orthopäden suchen. © Instagram/Gülcan Kamps

Seither kommen viele Sachen zusammen, die Gülcans Rückengesundheit nicht gerade zuträglich sind - im Gegenteil. "Das ständige Tragen meines Kleinkindes (woran ich vermutlich nichts ändern werde)" und "keine Sportroutine" zu haben, sind dem TV-Sternchen zufolge nur zwei Auslöser für die Schmerzen.

"Die Verspannungen fühlen sich auf einmal wie Messerstiche an! Schrecklich", klagt die Wahl-Düsseldorferin.

Damit ihr Leiden möglichst bald ein Ende hat, will sie nun unbedingt handeln. "Das wichtigste für mich ist jetzt wieder eine starke Rückenmuskulatur aufzubauen." Und das soll laut Gülcan vor allem mithilfe von Yoga klappen.

Demnach scheut sie nicht einmal nachts - wenn ihr Kind längst im Bett ist und sie wohl eigentlich dringend Schlaf nachholen müsste - davor zurück, ein paar Übungen auf der Yogamatte zu machen.

Doch weil sie wirklich an ihrer "Schmerzgrenze was Rückenschmerzen betrifft" angekommen sei, muss bald auch ein Experte ran. So habe sie bereits einen Termin beim Orthopäden vereinbart, der Gülcan hoffentlich bald von ihrer Pein befreien kann.