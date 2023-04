Baby Nummer 2! Gülcan Kamps verkündet süße Entscheidung - Hauptgrund ist "ihr kleiner Schatz"

Düsseldorf/Mallorca - Gülcan Kamps (40) geht seit der Geburt ihres ersten Kindes voll in der Mutterrolle auf. Für ihren "kleinen Schatz" wünscht sich die 40-Jährige nun Verstärkung im Hause Kamps.

Gülcan Kamps (40) wünscht sich für ihr Kind Verstärkung. © Instagram/guelcankamps

Schon im November vergangenen Jahres hatte Gülcan ihren Fans verraten, dass sie bereit für ein zweites Baby sei - nun will die ehemalige Viva-Moderatorin Nägel mit Köpfen machen!

In einem neuen Instagram-Beitrag verriet die 40-Jährige ihren rund 464.000 Fans am Dienstag, dass sie und Ehemann Sebastian Kamps (41) bezüglich der Familienplanung inzwischen konkrete Pläne geschmiedet haben.

"Baby Nr. 2?! Yes, Baby", leitete Gülcan ihren neuesten Post ein, zu dem sie auch ein Bild von sich geteilt hatte, auf dem sie bis über beide Ohren in die Kamera strahlte. "Ich (wir) haben gestern entschieden, dass es weitergeht mit Baby Nr. 2 (sofern das Universum mitspielt)", verkündete die gebürtige Lübeckerin feierlich - und verriet noch mehr!

So nannte Gülcan ihrer Community auch ihre Beweggründe für den lebensverändernden Entschluss: "Natürlich, weil ich Kinder über alles liebe. Aber der Hauptgrund für diese Entscheidung ist unser kleiner Schatz", erklärte die einstige Viva-Ikone.

Die 40-Jährige wünscht sich für ihr Kind nämlich einen "kleinen Partner in Crime", da ihr Sprössling "so gerne mit älteren Kids spielt und jüngere kuschelt und füttert", so die Vollblutmama.