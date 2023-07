Gülcan Kamps "geschockt": "Damit hat er einfach den Vogel abgeschossen"

Die Ehefrau von Sebastian Kamps (41) begab sich mit ihrem Kind in ein Restaurant. Ganz nah bei ihnen saß eine Gruppe, die rund "20 Jahre reifer" war. Dann spitzte sich die Situation zu. "Ich wurde direkt gebeten mich mit Kind bitte etwas weiter wegzusetzen", teilte die Vollblut-Mama ihren rund 447.000 Followern in einem Instagram-Beitrag mit.

"Ich erspare euch einfach weitere Details, weil es immer absurder wurde und ich das Gefühl hatte die Personen ärgern sich in Rage. Da kann man im Grunde machen, was man will. Nichts hätte geholfen", so die Frau des Bäckerei-Erben weiter.

Was die frühere VIVA-Moderatorin dann komplett fassungslos machte, war ein Spruch eines Mannes, der ebenfalls zu der Gruppe gehörte. "Am Ende meinte der Herr, dass Kinder um 19.30 Uhr doch im Bett sein sollten. Damit hat er einfach den Vogel abgeschossen."

Nach dem verkorksten Abend zog sie dann auch ein Fazit: "Manche Menschen muss man gar nicht verstehen."