Hilferuf? Gülcan Kamps ist "am Limit" und entscheidet sich jetzt für drastischen Schritt

"Ich bin so glücklich, dass Gott mir dich geschenkt hat", richtete Gülcan erst kürzlich in einem Instagram-Posting liebevolle Worte an ihren Sprössling. "Du bist ein wundervolles Kind, Papa und Mama sind jeden Tag glücklich, dass du bei uns bist."

Gülcan Kamps stellt ein. Gesucht wird ein zweiter persönlicher Assistent (m/w/d). © Instagram/Gülcan Kamps

"Ich muss zugeben, ich habe seit einiger Zeit eine private Assistentin", verriet die Ehefrau von Sebastian Kamps (41) nun im Gespräch mit "Promiflash".

Diese helfe ihr im Alltag vor allem bei der Organisation, Planung und Koordination von Drehterminen. Was sich erst einmal entspannt anhört, ist für Gülcan jedoch offenbar längst nicht ausreichend, denn die Familienmama wünscht sich jetzt sogar noch mehr helfende Hände.

Laut Promiflash greift sie dafür nun zu einer drastischen Maßnahme und gibt eine weitere Stellenanzeige auf.

"Also einen persönlichen Assistenten on top können wir im Moment gebrauchen, weil wir nach wie vor am Limit sind", so Gülcan. Der- oder diejenige müsse besonders gut in Organisation und Management sein und zudem Deutsch, Englisch und bestenfalls sogar noch eine weitere Sprache sprechen können.