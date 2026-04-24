Mit 43 Jahren: TV-Moderatorin Gülcan Kamps ist zum zweiten Mal Mutter geworden

Köln - Nach Monaten des Wartens kann Gülcan Kamps (43) endlich ihr Baby in die Arme schließen: Die Moderatorin ist zum zweiten Mal Mutter geworden!

Gülcan Kamps hat mit 43 Jahren ihr zweites Kind zur Welt gebracht. (Archivbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die zuckersüße Nachricht teilte die frühere Musik-TV-Quasselstrippe am Freitagmorgen mit ihren Fans. "Herzlich willkommen, Baby Kamps 2", freut sich die 43-Jährige auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal zu einem Bild von sich in einem langen Kleid.

Mehr Details verrät die frischgebackene Zweifach-Mama allerdings nicht. Weder den Namen, noch das Gewicht oder das Geschlecht des Kindes teilt sie mit ihrer neugierigen Community. Wann genau ihr Baby zur Welt kam, ist ebenfalls nicht bekannt.

Derlei Geheimniskrämerei sind ihre Fans schon aus der ersten Schwangerschaft gewohnt. Auch die Privatsphäre von Baby Kamps 1 hält die gebürtige Lübeckerin mit türkischen Wurzeln bis heute streng unter Verschluss.

In der Kommentarspalte mischen sich auch einige Promi-Kollegen unter die Gratulanten. Zu diesen zählen auch Riccardo Simonetti (33) und Alexandra Bechtel (53). Die beiden TV-Stars verewigen sich mit einem "Herzlichen Glückwunsch!" unter dem Beitrag.