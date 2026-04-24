Mit 43 Jahren: TV-Moderatorin Gülcan Kamps ist zum zweiten Mal Mutter geworden
Köln - Nach Monaten des Wartens kann Gülcan Kamps (43) endlich ihr Baby in die Arme schließen: Die Moderatorin ist zum zweiten Mal Mutter geworden!
Die zuckersüße Nachricht teilte die frühere Musik-TV-Quasselstrippe am Freitagmorgen mit ihren Fans. "Herzlich willkommen, Baby Kamps 2", freut sich die 43-Jährige auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal zu einem Bild von sich in einem langen Kleid.
Mehr Details verrät die frischgebackene Zweifach-Mama allerdings nicht. Weder den Namen, noch das Gewicht oder das Geschlecht des Kindes teilt sie mit ihrer neugierigen Community. Wann genau ihr Baby zur Welt kam, ist ebenfalls nicht bekannt.
Derlei Geheimniskrämerei sind ihre Fans schon aus der ersten Schwangerschaft gewohnt. Auch die Privatsphäre von Baby Kamps 1 hält die gebürtige Lübeckerin mit türkischen Wurzeln bis heute streng unter Verschluss.
In der Kommentarspalte mischen sich auch einige Promi-Kollegen unter die Gratulanten. Zu diesen zählen auch Riccardo Simonetti (33) und Alexandra Bechtel (53). Die beiden TV-Stars verewigen sich mit einem "Herzlichen Glückwunsch!" unter dem Beitrag.
Ehemann verrät Gülcan Kamps versehentlich das Baby-Geschlecht
Seit 2007 ist die TV-Beauty mit ihrem Ehemann, dem Bäckerei-Erben Sebastian Kamps, verheiratet. Damals gaben sie sich während einer prunkvollen Hochzeit das Ja-Wort, ProSieben begleitete die Trauung.
In Bezug auf das Baby-Geschlecht erwies der Unternehmer seiner Gattin vor einiger Zeit allerdings einen Bärendienst. Gülcan wollte eigentlich gar nicht wissen, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen erwartet, und ließ sich die Info von ihrer Frauenärztin in einem Umschlag mitgeben.
Sebastian wollte allerdings nicht bis zur Geburt warten und öffnete das Kuvert vorzeitig. In einem Gespräch verplapperte sich der 44-jährige Düsseldorfer dann prompt und verdarb so die erhoffte Überraschung.
Seine Frau nahm den Vorfall am Ende gelassen. Ihren Followern Gegenüber verriet sie sogar noch ein Detail: "Mein klitzekleiner Miniwunsch, was das Geschlecht betrifft, wird erfüllt", freute sich Gülcan damals. Jetzt ist ihr Baby da.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa