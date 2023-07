Nach anfänglichem Hoffnungsschimmer: Gülcan Kamps erlebt Horrornacht

Köln - Schon am vergangenen Sonntag verkündete Gülcan Kamps (40), dass ihr Baby einen Meilenstein erreicht habe. Doch was zunächst gut aussah, entwickelte sich anschließend zu einem Horror.

Gülcan Kamps (40) teilt ihr Leben als Mutter täglich bei Instagram. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/guelcankamps

Lange Zeit blieb der Kinderwunsch der früheren VIVA-Moderatorin unerwünscht. Erst 2021, als sie schon 16 Jahre mit ihrem Mann Sebastian (41) verheiratet war, kam der erste Sprössling zur Welt.

Nun hat Baby-Kamps den ersten Meilenstein in seinem noch jungen Leben erreicht. Denn obwohl Gülcan nie zu "100 Prozent überzeugt" gewesen sei, hat sie nun begonnen abzustillen. Und dies eigentlich zwei Tage früher als geplant.

Am Sonntag versuchte sie es dann zum ersten Mal und es schien alles perfekt zu laufen. "Bin gerade echt überwältigt, dass ich es geschafft habe, ohne dass mein Kind weint", gab die Frau des Bäckerei-Erben bekannt und schrieb dazu in einem Instagram-Beitrag: "Einfach nichts! Komplett in Trance in den Schlaf gesunken. Ich dachte wirklich, mein Schwein pfeift. So einfach ist das?! Mega."

Nach dem Hoffnungsschimmer, dass es mit dem Abstillen endlich klappen würde - schon dreimal probierte das Mama-Kind-Gespann den Mittagsschlaf, ohne Stillen zu starten, allerdings ohne Erfolg - folgte jedoch Ernüchterung.

Denn auf das entspannte Mittagsschläfchen folgte eine Horrornacht für Gülcan.