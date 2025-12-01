TV-Star Gülcan zum zweiten Mal schwanger: Hier zeigt sie erstmals ihre Babykugel
Österreich - Gülcan Kamps fiebert der Geburt ihres zweiten Kindes entgegen. Voller Stolz hat die 43-Jährige jetzt ihre neue Babykugel präsentiert.
Ausgerechnet im Winterurlaub in den verschneiten Bergen Österreichs hat die berühmt-berüchtigte TV-Quasselstrippe ihren rund 414.000 Instagram-Followern einen seltenen Einblick in ihr sonst so streng abgeschirmtes Privatleben gegeben.
In welchem Schwangerschaftsmonat sie sich aktuell befindet, behält Gülcan bislang noch für sich. Einen kleinen Anhaltspunkt liefert jedoch ihr neuster Schnappschuss. Auf einer Holz-Terrasse vor einer idyllischen Schneelandschaft zeigt sie erstmals ihren Babybauch.
Die ehemalige VIVA-Moderatorin trägt darauf einen grauen Pullover, dazu beigefarbene Boots und eine lässige Sonnenbrille. Ihr strahlendes Lächeln verrät, wie wohl sich die werdende Mama derzeit fühlt und wie sehr sie sich auf ihr zweites Kind freut.
"Dass ich endlich mein zweites Kind erwarte, kann ich manchmal gar nicht glauben", schrieb Gülcan auf ihrem Kanal. Ihre erneute Schwangerschaft sei für sie einfach ein "riesengroßes Geschenk und Wunder".
Streng geheim: Gülcan Kamps verrät keine Details zu ihrem Nachwuchs
Schon jetzt scheint die gebürtige Lübeckerin mit türkischen Wurzeln den Geburtstermin kaum noch erwarten zu können. Die Vorfreude auf ihr Baby begleite sie "jeden Tag", wie die Ehefrau von Unternehmer Sebastian Kamps (43) weiter betonte.
Für ihren Kinderwunsch musste sich das Paar lange gedulden. Fünf Jahre dauerte es bis zur erlösenden Nachricht. Zwischenzeitlich hatten sie die Hoffnung schon beinahe aufgegeben und zogen sogar eine Leihmutterschaft oder Adoption in Erwägung.
Details zu ihrem ersten Nachwuchs halten die fürsorglichen Eltern bis heute konsequent unter Verschluss: Weder Name noch Geschlecht sind bekannt. Auch Fotos gibt es keine. Mit Baby Nummer zwei wird das Promi-Paar wohl genauso verfahren.
Bis es so weit ist, genießt die kleine Familie aber noch ihre gemeinsame Zeit zu dritt. Und egal, ob am Frühstückstisch mit Latte Macchiato in der Hand oder aus dem Bälle-Paradies, Gülcan hält ihre Community sicherlich auch weiterhin mit Updates aus ihrem Leben auf dem Laufenden.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/guelcankamps (Screenshot), Karl-Josef Hildenbrand/dpa