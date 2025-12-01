TV-Star Gülcan zum zweiten Mal schwanger: Hier zeigt sie erstmals ihre Babykugel

Österreich - Gülcan Kamps fiebert der Geburt ihres zweiten Kindes entgegen. Voller Stolz hat die 43-Jährige jetzt ihre neue Babykugel präsentiert.

TV-Bekanntheit Gülcan Kamps (43) erwartet ihr zweites Kind. © Bildmontage: Instagram/guelcankamps (Screenshots)

Ausgerechnet im Winterurlaub in den verschneiten Bergen Österreichs hat die berühmt-berüchtigte TV-Quasselstrippe ihren rund 414.000 Instagram-Followern einen seltenen Einblick in ihr sonst so streng abgeschirmtes Privatleben gegeben.

In welchem Schwangerschaftsmonat sie sich aktuell befindet, behält Gülcan bislang noch für sich. Einen kleinen Anhaltspunkt liefert jedoch ihr neuster Schnappschuss. Auf einer Holz-Terrasse vor einer idyllischen Schneelandschaft zeigt sie erstmals ihren Babybauch.

Die ehemalige VIVA-Moderatorin trägt darauf einen grauen Pullover, dazu beigefarbene Boots und eine lässige Sonnenbrille. Ihr strahlendes Lächeln verrät, wie wohl sich die werdende Mama derzeit fühlt und wie sehr sie sich auf ihr zweites Kind freut.

"Dass ich endlich mein zweites Kind erwarte, kann ich manchmal gar nicht glauben", schrieb Gülcan auf ihrem Kanal. Ihre erneute Schwangerschaft sei für sie einfach ein "riesengroßes Geschenk und Wunder".