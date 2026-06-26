Ihr 80er-Hit "Etienne" machte sie europaweit bekannt: Guesch Patti ist tot
Paris - 1987 erlangte Guesch Patti mit ihrem lasziven Hit "Etienne" ihren musikalischen Durchbruch. In der Nacht zu Dienstag starb die Sängerin im Alter von 80 Jahren nach langer Krankheit in Paris.
Das berichtet der französische Nachrichtensender BFM unter Berufung auf Pattis Agentur. "Sie hinterlässt allen Zuschauern, die sie auf der Bühne erleben durften, die Erinnerung an eine Frau, deren künstlerischer Ausdruck voller Leben war", heißt es in einer Stellungnahme der Künstleragentur.
Patricia Porrasse, wie Guesch Patti mit bürgerlichem Namen hieß, war Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin.
Bevor die Französin mit ihrem Hit "Etienne" 1987 ihren Bekanntheitsgrad über Frankreich hinaus erweiterte, tanzte sie in der Pariser Oper und arbeitete mit Choreografen wie Roland Petit und Maurice Béjart zusammen. Außerdem gastierte sie als Opernsängerin in der Mailänder Scala.
Für den Film "Die Schwächen einer Frau" von Regisseur Luís Galvão Teles stand die Künstlerin 1997 erstmals als Schauspielerin in einem Kinostreifen vor der Kamera. Bis 2010 wirkte sie noch an mehreren Kurz- und Fernsehfilmen mit.
"Etienne" sorgte für Diskussionen
Zwar erhielt Guesch Patti für ihren Megahit "Etienne" viel Anerkennung und mehrere Auszeichnungen. Das Video, in dem sich die Französin für damalige Verhältnisse äußerst freizügig darstellte, sorgte in Frankreich und anderen Ländern aber für einen Skandal.
2001 offenbarte Patti nach einem Show-Auftritt in Paris der Agence France-Presse (AFP), dass der Erfolg ihres Songs ihre Karriere überschattet habe.
"Ich glaube, da lastete ein gewisser Druck auf mir, der völlig unpassend für meinen Charakter war", sagte sie damals in einem Interview. Zudem sei sie verletzt darüber gewesen, dass die Musikindustrie sie fortan als "Produkt" betrachtet habe.
Zwischen 1988 und 2000 veröffentlichte Patti fünf Alben, konnte an ihren früheren Erfolg jedoch nicht mehr anknüpfen.
Titelfoto: PIERRE VERDY / AFP