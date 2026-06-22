Vater starb erst im Februar: Jetzt trauert TV-Star um seine Mutter - Shows abgesagt
Köln - Comedian Guido Cantz (54) hat kurzfristig zwei Tour-Termine abgesagt. Grund ist ein schwerer Schicksalsschlag: Seine Mutter ist gestorben.
Seit Jahrzehnten steht der gebürtige Kölner schon auf den großen Bühnen der Republik, um die Leute mit seinem Humor und seinen Späßen zum Lachen zu bringen. Vielen kennen den 54-Jährigen auch noch als Moderator von "Verstehen Sie Spaß?".
Auf Instagram zeigt sich Cantz jetzt allerdings von seiner traurigen Seite. "Heute Nacht ist meine Mutter Irmhild Cantz (84 Jahre) nach kurzer schwerer Krankheit verstorben", teilt er seinen zahlreichen Fans in einem neuen Textbeitrag mit.
Weitere Details zu dem Trauerfall nennt die Karnevalsgröße nicht. Tatsächlich hat der Tod seiner geliebten Mutter jetzt aber direkte Auswirkungen auf sein aktuelles Tour-Programm mit dem Titel "Komische Zeiten".
Cantz schreibt in seinem Posting: "Daher muss ich die Tournee-Termine in München und in Fürth absagen." Fans, die bereits ein Ticket erworben haben, müssen sich also noch etwas gedulden, um den Entertainer live zu erleben.
Ausgefallene Shows von Guido Cantz sollen nachgeholt werden
Die ausgefallenen Shows sollen definitiv nachgeholt werden. Ein konkretes Datum gibt es laut Mitteilung noch nicht. Weitere Infos dazu würden zu einem späteren Zeitpunkt folgen. München und Fürth wären die letzten Stopps vor der Sommerpause gewesen. Erst im September geht es regulär weiter.
In den Kommentaren nehmen Fans und Freunde Anteil. "Ich wünsche Dir ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit. Mein aufrichtiges Beileid", schreibt ein Follower. Auch Marlene Lufen (55) und Sven Kroll (42) drücken ihr Beileid aus.
Die "Frühstücksfernsehen"-Moderatorin schreibt einfach: "Mein Beileid, lieber Guido." Der "Hier und heute"-Gastgeber hingegen kommentiert: "Lieber Guido! Ich wünsche Dir von Herzen ganz viel Kraft und den Raum zum Trauern und Verarbeiten."
Besonders tragisch: Erst zu Beginn dieses Jahres hatte Guido bereits seinen Vater Otto verloren. "Wir sind alle sehr traurig, aber es ist ein großer Trost für uns, dass wir in seiner letzten Stunde bei ihm gewesen sind", erklärte er damals.
Nun muss der Moderator erneut Abschied von einem Elternteil nehmen und zieht sich dafür vorübergehend aus dem Rampenlicht zurück.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa