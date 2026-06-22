Ex-"Bachelor"-Kandidatin wanderte für die Liebe aus: Rückkehr sorgt für große Emotionen

Hamburg/Amsterdam - Für die Liebe wanderte sie nach Amsterdam aus , in den vergangenen zwei Wochen war Ex-" Bachelor "-Kandidatin Paulina Ristow (27) jedoch auf Familienbesuch zurück in Deutschland. Der Abschied fiel ihr schwer.

Amsterdam-Auswanderin Paulina Ristow (27) war auf Familienbesuch zurück in Deutschland. Der Abschied fiel ihr schwer. © Instagram/paulinaristow

Sie würde die Entscheidung, für ihren Partner in ein anderes Land zu ziehen, immer wieder treffen. Sie liebe ihr Leben in Amsterdam und habe dort ihren Platz gefunden. "Und trotzdem wird Deutschland immer mein Zuhause bleiben", verdeutlichte die 27-Jährige in einem Post auf ihrem Instagram-Kanal.

Deutschland sei schließlich der Ort, an dem ihre Familie lebe, an dem ihre Erinnerungen hingen und wo die Menschen seien, die sie schon ihr ganzes Leben begleiten würden, unterstrich die Hamburgerin.

"Gerade die Zeit mit meinen Großeltern erinnert mich jedes Mal daran, wie kostbar all das eigentlich ist", betonte Paulina. Man denke viel zu oft, dass man unendlich viel Zeit habe und den nächsten Besuch oder Anruf irgendwann nachholen könne.

"Aber Zeit ist absolut nichts Selbstverständliches. Es gibt nichts Wichtigeres als Gesundheit und nichts Kostbareres als die Zeit. Vor allem mit den Menschen, die wir lieben", gab die Auswanderin zu bedenken.