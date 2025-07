Guido Maria Kretschmer 40 Jahre verheiratet: Angefangen hat es "untenrum"

Hamburg - Seine große Liebe fand Guido Maria Kretschmer (60) durch einen Hund , und seine Liebe gilt auch den Hunden. In nur anderthalb Jahren verlor der Designer vier von ihnen - und bereitete ihnen eine ganz besondere letzte Ruhestätte.

Alles in Kürze

Während die große Liebe 40 Jahre lang skandalfrei an seiner Seite blieb, gab es an anderer Stelle große Verluste zu verarbeiten.

Das Herrchen, dessen Füße damals in bis zu den Knien gewickelten Armani-Ledersandalen steckten, habe ausgesehen wie ein römischer Gott.

Es war vor 40 Jahren in Münster, als der damals 20-jährige Guido Maria Kretschmer von Frank Mutters (70) um den Finger gewickelt wurde. Plötzlich stand ein süßer, blinder Hund vor dem Designer, der von seinem Herrchen nur durch Schnipsen durch das Leben geführt wurde.

Guido Maria Kretschmer (60) verlor in anderthalb Jahren vier Hunde. © Georg Wendt/dpa

In nur anderthalb Jahren verlor der große Hundefreund gleich vier seiner fünf Windhunde. Aimée, Undine, Alaiyha und Idaya verließen das Paar. Die einzig verbleibende Hündin: Ivy.

Begraben wurden die treuen Gefährten im Garten des Grundstückes in Hamburg. "Ich konnte sie nicht weggeben. Ich habe meine verstorbenen Hunde in weißes Leinen gebettet und eingenäht. Wie sich das gehört", so Kretschmer.

Schöne Bilder habe er ebenso mit in das Grab gelegt. "Ich habe ihren Kopf auf kleine Federkissen gelegt. Sie liegen warm, in Felle eingenäht. Für mich war es wichtig, dass meine Hunde weich liegen", so der Designer gegenüber Bild.

Für das Seelenheil und als Spielkameraden für Ivy gab es nun aber wieder zwei Neuzugänge. Kretschmer rettete eine Galgo-Windhündin und eine Barsoi-Windhündin aus dem Tierheim. "Meine Hunde sind eine Familienbereicherung", sagte der Designer.

Um die Versorgung der Hunde muss sich der 60-Jährige übrigens keine Sorgen machen. Der Designer wird Markenbotschafter des Tierfutter-Herstellers "Dogs'n Tiger".