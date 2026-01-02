Guido Maria Kretschmer ermutigt Frau zum Seitensprung, während ihr Mann in der Reha ist
Hamburg - Passend zum Neujahrstag sprach Guido Maria Kretschmer (60) in der neuen Folge seines Podcasts "feinstoff" über Neuanfänge - und wie er zum "Sozius" eines Seitensprungs wurde.
"Einige werden weit im Voraus geplant, andere kommen unverhofft und viel zu plötzlich. Und manchen werden sie auch in Form eines prall gefüllten Briefumschlags in die Tasche gesteckt", schreibt der Designer als Teaser für die aktuelle Ausgabe.
Dass er selbst Zeuge eines moralisch zumindest schwierigen Neunanfangs wurde, ließ der 60-Jährige da noch unerwähnt.
Doch als er gerade über Vorbilder oder Partner sprach, die eine Stütze bei einem Neuanfang sein können, gestand der Unternehmer, dass er überraschend zu einem solchen Partner wurde.
Geschehen sei das auf einer Zugfahrt von Hamburg nach Berlin, als eine völlig fremde Frau in das Abteil kam, in dem er mit seiner Maskenbildnerin "Peggy" saß. Peggy habe das Buch "Fifty Shades of Grey" gelesen.
Plötzlich habe die Fremde gesagt, dass das Buch zu dem passen würde, was sie am Wochenende erwarte. Guidos Interesse war geweckt und er hakte nach.
"Zack, hat die rausgelassen, dass die ihren Mann betrügt. Der war anscheinend in der Reha und sie dachte sich, ich möchte mal was erleben", so der Hamburger.
Guido Maria Kretschmer: "Die war am Neuanfang. Die wollte springen"
Er habe sich dann angehört, was der Mann für ein Langweiler sei. "Jetzt konnte die ja nichts dafür, dass der gerade in der Kur war, der kriegt ein neues Knie. Ich habe gesagt, machst du das, weil der Mann jetzt gerade nicht da ist, weil er nicht wegkann? Oder weil du es immer schon machen wolltest?", erzählte der 60-Jährige.
Sie habe mal was für sich machen wollen, sei die Antwort gewesen. Und dann habe sie noch die wildesten Geschichten erzählt.
"Die war am Neuanfang. Die wollte springen. Der Mann in der Kur, die brauchte noch einen, der sagt, weißt du was, mach's", so der "Shopping-Queen"-Juror. Und das habe er getan. "Erika, ich sage, weißt du was? Spring!", habe er ihr geraten.
Peggy sei entrüstet gewesen, dass er der Frau "reingequatscht" habe, das wies der Modedesigner aber zurück. Sie sei schon unterwegs gewesen und habe gewusst, was passiert. Er habe ihr dann nur geraten, auf sich aufzupassen.
"Ich glaube trotzdem, dass da eben ganz häufig auch der Moment ist beim Neuanfang, dass du jemanden brauchst, der dir hilft, dir eine Hand reicht. Sozusagen der Sozius, der Partner, der sagt, guck mal, jetzt bin ich bei dir", schloss der Moderator.
Einen solchen Partner brauchte der Mann mit dem neuen Knie dann wohl auch.
