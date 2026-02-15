Berührend! Das wünscht sich Guido Maria Kretschmer für seinen Tod
Hamburg - In der aktuellen Folge seines Podcasts "feinstoff" sprach Guido Maria Kretschmer (60) über Beziehungen - und was sein größter Wunsch für seinen Tod ist.
Wer unter Promis einen Experten für Beziehungen sucht, der kommt wohl kaum an dem Modedesigner vorbei.
Seit 40 Jahren ist der 60-Jährige mit Ehemann Frank Mutters zusammen, inzwischen haben sie schon fünfmal geheiratet.
So war es auch sein gutes Recht, in seinem Podcast über Beziehungen zu sprechen. Und der Hamburger verriet den Zuhörern sogar ein kleines Ritual, das die beiden seit vielen Jahren immer wieder zum Lachen bringt.
In einem TV-Beitrag über ein Paar, das zu dem Zeitpunkt schon 60 Jahre verheiratet war, nannte der Mann ein kleines Ritual als Schlüssel zum gemeinsamen Glück. Immer wenn sie im Bett liegen, nehme er die Hand seiner Frau und wünsche ihr eine gute Nacht.
Mutters habe das ein paar Tage später bei ihm gemacht, woraufhin sie beide herzlich gelacht hätten. Seitdem sei es ein "Running Gag" zwischen ihnen.
Doch offenbar hat die Geste nicht nur eine humoristische Seite: Denn sie hat scheinbar auch Auswirkungen auf den größten Wunsch des "Shopping Queen"-Jurors.
Guido Maria Kretschmer träumt davon, vor seinem Mann zu sterben
"Ich glaube, das Schönste für mich wäre, dass ich das erlebe, dass ich vor dem Frank sterben würde. Das ist mein großer Wunsch", so Guido.
Dann wird er aber etwas konkreter. "Und dass ich seine Hand halten, dass ich seine warme Hand hätte, die ich spüre. Das wäre das Letzte, was mich in diesem Leben berühren sollte. Nur die Hand von Frank. Das wäre mein großer, großer Traum", führt er weiter aus.
"Ich hoffe, das ist noch lange entfernt. Aber dann wäre das mein größter, allergrößter Wunsch. Egal wo das wäre, aber das würde ich mir gerne wünschen", so Guido.
Eine ungewöhnliche, aber doch sehr berührende Liebeserklärung an den Mann, dem er als 20-Jähriger erstmals in Münster begegnete und direkt verfiel.
