Berührend! Das wünscht sich Guido Maria Kretschmer für seinen Tod

Hamburg - In der aktuellen Folge seines Podcasts "feinstoff" sprach Guido Maria Kretschmer (60) über Beziehungen - und was sein größter Wunsch für seinen Tod ist.

Guido Maria Kretschmer (60) will bei seinem letzten Atemzug die Hand seines Mannes halten. © Georg Wendt/dpa

Wer unter Promis einen Experten für Beziehungen sucht, der kommt wohl kaum an dem Modedesigner vorbei.

Seit 40 Jahren ist der 60-Jährige mit Ehemann Frank Mutters zusammen, inzwischen haben sie schon fünfmal geheiratet.

So war es auch sein gutes Recht, in seinem Podcast über Beziehungen zu sprechen. Und der Hamburger verriet den Zuhörern sogar ein kleines Ritual, das die beiden seit vielen Jahren immer wieder zum Lachen bringt.

In einem TV-Beitrag über ein Paar, das zu dem Zeitpunkt schon 60 Jahre verheiratet war, nannte der Mann ein kleines Ritual als Schlüssel zum gemeinsamen Glück. Immer wenn sie im Bett liegen, nehme er die Hand seiner Frau und wünsche ihr eine gute Nacht.

Mutters habe das ein paar Tage später bei ihm gemacht, woraufhin sie beide herzlich gelacht hätten. Seitdem sei es ein "Running Gag" zwischen ihnen.

Doch offenbar hat die Geste nicht nur eine humoristische Seite: Denn sie hat scheinbar auch Auswirkungen auf den größten Wunsch des "Shopping Queen"-Jurors.