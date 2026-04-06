Guido Maria Kretschmer mit lebensbedrohlicher Sepsis: "Es war fünf vor zwölf"

Hamburg - Kleiner Stich, große Wirkung! Star-Designer und "Shopping Queen"-Star Guido Maria Kretschmer (60) zog sich im Sommer eine lebensbedrohliche Sepsis zu. Der Grund war ein Stich an einer Rose.

Star-Designer Guido Maria Kretschmer (60) litt nach einem Rosenstich an einer lebensbedrohlichen Sepsis. © Focke Strangmann/dpa

Der Star-Designer war im Sommer-Urlaub auf Sylt über eine Pferdewiese gelaufen und war dabei mit seiner Hand an einer Rose hängen geblieben. "Die Blumen sind ja wie Krallen", sagte Kretschmer (60) der Bild. "Ich rief: Aua! Dachte, ist da jetzt ein Stachel drin oder nicht? Natürlich habe ich sofort eine antiseptische Creme aufgetragen."

So richtig brachte die aber nichts ein. In der Nacht wurde Kretschmer von den Schmerzen wach. Am nächsten Tag ging er zum Hautarzt, doch weil der nichts fand, schickte er den Star-Designer wieder nach Hause. "Am nächsten Morgen war es dann schon ganz rot", beschrieb er die bedrohliche Lage.

Als er mit Freunden beim Mittagessen saß, merkte er, dass etwas nicht stimmte. "Das erste Mal in meinem Leben habe ich nichts mehr gesagt", erinnerte er sich. Es folgten Konzentrationsprobleme und Schüttelfrost. "Plötzlich hatte ich das Gefühl, mir dreht einer das Licht weg. Der Körper schaltet einfach ab. Das ist lebensgefährlich. Das war so ein schreckliches Gefühl."

Der Stich hatte sich mittlerweile den Arm hoch gearbeitet. "Es war fünf vor zwölf, als ich in die Klinik kam", erzählte er. "Ich hatte schon ziemlich hohe Entzündungswerte." Die Ärzte handelten daraufhin schnell, schnitten ihm die Hand auf. Er hätte im Fieberwahn sogar seine Adresse nicht mehr gewusst, so Kretschmer.