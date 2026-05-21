Unfall mit 194 km/h bei erlaubten 120: Strafbefehl gegen Bayern-Star Musiala erlassen

München - Crash bei München, zwei Verletzte und ein prominenter Fahrer: Nach einem Unfall auf der A 8 bei München hat Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala (23) seinen Führerschein verloren.

Seinen Führerschein wird Jamal Musiala (23) so schnell nicht wiedersehen. © Sven Hoppe/dpa

Das Amtsgericht München habe Ende Januar einen mittlerweile rechtskräftigen Strafbefehl erlassen wegen gefährlicher Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft München I der Deutschen Presse-Agentur.

Die "Bild"-Zeitung zitierte den 23-jährigen Bayern-Star: "Es ist richtig, dass ich im April 2025 einen Unfall hatte, den ich auch verursacht habe. Dafür übernehme ich selbstverständlich auch die Verantwortung. Umso dankbarer bin ich, dass durch meine Unachtsamkeit niemand ernsthaft verletzt wurde."

Seine Strafe habe er akzeptiert, sagte der offensive Mittelfeldspieler demnach.

Wie "tz" und der "Münchner Merkur" von Ippen Media berichteten, hatte sich der Unfall bereits am 13. April 2025 ereignet, auf der A8 südöstlich von München. "Jamal M." sei beteiligt gewesen und habe beim Überholen ein Auto auf der rechten Spur übersehen, bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Statt der erlaubten 120 Kilometer pro Stunde sei er zum Zeitpunkt der Kollision mit Tempo 194 gefahren. Der 30-jährige Fahrer des anderen Autos und dessen 26 Jahre alte Beifahrerin seien bei dem Unfall leicht verletzt worden.