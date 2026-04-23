23.04.2026 13:50 Ina Müller mit Panikattacken auf der Bühne: "Kurz vor dem Umkippen"

Talk-Queen Ina Müller litt jahrelang unter Panikattacken - auch auf der Bühne. Im Podcast von Guido Maria Kretschmer sprach sie offen über ihre Ängste.

Von Alwin Niebel

Hamburg - Da hatten sich zwei Quasselstrippen gefunden! Late-Night-Queen Ina Müller (60) war zu Gast im Podcast "feinstoff" von Mode-Designer Guido Maria Kretschmer (60) und sprach dort offen über ihre Ängste und über ihre Panikattacken auf der Bühne.

Talk-Masterin Ina Müller (60) sprach im Podcast "feinstoff" offen über ihre Ängste und Panikattacken. © Georg Wendt/dpa Im Gespräch mit Kretschmer erklärte Müller zunächst, dass sie noch heute unter Flugangst leide und es weitestgehend versuche, auf Flüge zu verzichten. Wie die 60-Jährige zugab, habe sie schon mehrmals in der Luft Panikattacken erlitten und musste sogar zu Medikamenten greifen. "Ich bin dann aufgelöst. Ich kann dann nicht mehr", gestand sie und verriet, dass sie ihren Ängsten den Kampf angesagt hat. "Ich mache alles, weil es war immer klar: Wenn du aufhörst, weil du eine Panikattacke hast, auf die Bühne zu gehen, wirst du da nie wieder raufgehen." Da wurde der Podcast-Host hellhörig. "Hattest du das auf der Bühne schon mal?", wollte Kretschmer wissen. "Ja und ganz schlimm", lautete die Antwort von Müller. "Richtig mit Zeichen geben: Wenn ich schiele, nur noch eine Zugabe. Weil du bist ja kurz vor dem Umkippen." Promis & Stars Er wurde nur 44 Jahre alt: Beliebter TV-Moderator gestorben Wie die Talk-Masterin erklärte, müsse man bei einer Panik-Attacke "atmen, dich bewegen, und zwar so bewegen, wie du es willst".

Ina Müller sagte ihren Panikattacken den Kampf an