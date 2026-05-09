Zusammen frei sein: Guido Maria Kretschmers Mann Frank schwärmt über Beziehung

Hamburg - Der wichtigste Mensch in Guido Maria Kretschmers (60) Leben hat es in seinen Podcast " feinstoff " geschafft: Frank Mutters (71), Guidos Ehemann. Er erzählt, wie er mit dem Erfolg des Modedesigners umgeht.

Frank Mutters (71, l.) und Guido Maria Kretschmer (60, r.) haben sich gegenseitig den Erfolg gegönnt. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

Schon lange wollte Guido seinen Mann im Podcast zu Gast haben, doch Frank sträubte sich zunächst etwas.

Dem "Shopping Queen"-Juror platzte heraus, dass er ein großer Fan von seinem Mann sei und generell immer über ihn im Podcast spreche, ob er will oder nicht. "Ich versuche immer, mich zurückzuhalten", so der Designer. Gelingen würde ihm das allerdings nicht immer.

Hingegen werde Frank auf der Straße oft als "Mann von Guido" angesprochen, dabei waren die beiden eigentlich immer davon ausgegangen, dass Frank der Berühmtere werden würde.

"Ich habe auch nie ein Problem damit gehabt, dass du bekannter wurdest. Das ist ja auch langsam gegangen und nicht von heute auf morgen", erklärte Guidos Mann.