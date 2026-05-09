Zusammen frei sein: Guido Maria Kretschmers Mann Frank schwärmt über Beziehung
Hamburg - Der wichtigste Mensch in Guido Maria Kretschmers (60) Leben hat es in seinen Podcast "feinstoff" geschafft: Frank Mutters (71), Guidos Ehemann. Er erzählt, wie er mit dem Erfolg des Modedesigners umgeht.
Schon lange wollte Guido seinen Mann im Podcast zu Gast haben, doch Frank sträubte sich zunächst etwas.
Dem "Shopping Queen"-Juror platzte heraus, dass er ein großer Fan von seinem Mann sei und generell immer über ihn im Podcast spreche, ob er will oder nicht. "Ich versuche immer, mich zurückzuhalten", so der Designer. Gelingen würde ihm das allerdings nicht immer.
Hingegen werde Frank auf der Straße oft als "Mann von Guido" angesprochen, dabei waren die beiden eigentlich immer davon ausgegangen, dass Frank der Berühmtere werden würde.
"Ich habe auch nie ein Problem damit gehabt, dass du bekannter wurdest. Das ist ja auch langsam gegangen und nicht von heute auf morgen", erklärte Guidos Mann.
Guido glaubte immer, dass Frank einmal berühmter sein werde
Andererseits gestand der Modedesigner: "Ich dachte, du bist die große Showtreppe, weil du hast es dir eigentlich mehr gewünscht als ich. Ich wollte das ja eigentlich gar nicht."
Frank habe früher Kabarett und Shows gemacht und sei sogar mal als Vorgruppe von Udo Lindenberg aufgetreten, erzählte er im Podcast.
Über die Jahre hätten sich die beiden zwar verändert, grundsätzlich haben sie aber immer versucht, sie selbst zu bleiben und sich gegenseitig zu stärken.
Der Modedesigner ist sich sicher, dass er durch Frank ein besserer Mensch sein konnte, weil er immer seine Unterstützung hatte. "Wir können zusammen frei sein. Das ist etwas sehr Schönes, finde ich", sagte Frank.
Denn von Grund auf seien die beiden Wahlhamburger sehr freiheitsliebende Menschen.
Das Ehepaar habe eine enge Beziehung: "Man denkt ja immer, das ist dann unfrei, bei uns war das Gegenteil der Fall. Wir hatten dadurch die Chance, noch freier zu werden", erklärte Frank.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa