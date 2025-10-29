Guido Maria Kretschmer packt aus: Designer überrascht mit bewegendem Geständnis

Hamburg - Er ist einer der bekanntesten TV-Juroren Deutschlands: Bei " Shopping Queen " hat Guido Maria Kretschmer (60) immer einen unterhaltsamen Spruch auf den Lippen. Doch der Designer kann auch anders.

Guido Maria Kretschmer (60) gesteht in seinem Podcast "feinstoff" eine ehrliche Beichte. (Archivbild) © Georg Wendt/dpav

In der aktuellsten Folge seines Podcasts "feinstoff" schlägt der TV-Liebling plötzlich ernstere Töne an - und beichtet eine seiner größten Schwächen.

"Mein großer Wunsch wäre, dass ich das lerne. Dass ich mehr verzeihen kann", äußert Guido ehrlich. Menschen verzeihen zu können - daran möchte der Designer arbeiten.

Und es wäre nicht Guido, wenn er nicht eine passende Geschichte dazu zu erzählen hätte. "Ich habe vor Kurzem mal vor dem Haus einer Freundin gestanden, mit der ich ganz lange befreundet war. Die ist wirklich durchgedreht in der Corona-Zeit", beginnt der 60-Jährige zu erzählen.

"Und dann habe ich da vor der Tür gestanden und dachte, jetzt gehe ich hin und klingel und sage einfach: 'Komm, wir resetten das'." Doch statt seine Freundin um Verzeihung zu bitten, habe sich Guido dagegen entschieden, an ihrer Tür zu klingeln.

"Ich konnte nicht aussteigen, weil ich wusste, wenn ich das mache, geht das irgendwie los, aber ich hätte es eigentlich tun können", zeigt sich der Designer einsichtig.