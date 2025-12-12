Guido Maria Kretschmer bewertet Promi-Outfit: "Das macht mir ein bisschen Angst"

Unterföhring/Hamburg - Guido Maria Kretschmer (60) hatte zu einem Outfit der Kandidaten von "Das Duell um die Geld" sofort eine Antwort parat.

Smudo (57) von "Die Fantastischen Vier" bekommt von Guido Maria Kretschmer (60) eine ausführliche Outfit-Bewertung. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

In der siebten Folge von "Das Duell um die Geld" aus der aktuellen Staffel bat Moderator Oliver Kalkofe (60) Guido darum, seine Meinung als Modedesigner und Stilberater zu den anderen Teilnehmern preiszugeben.

Zu dem Outfit von Smudo (57) von den "Fantastischen Vier" hatte der Designer direkt einen Spruch parat: "Das macht mir ein bisschen Angst, hier der Look nebenan. Das ist so: Ich riskiere alles."

Smudo trug in der Sendung ein orange-weißes Hawaii-Hemd mit Fischerhut und Sonnenbrille. "Wenn man so was anhat, denkt man: Der Mann kennt kein Stopp", so der Designer.

Joko Winterscheidt (46) trug einen sandfarbenen Anzug, darunter ein dunkelblaues Hemd und ein Tuch im Vintage-Muster-Stil. Dazu sagte Guido: "Es läuft. Diese großen Schönen können ja bis zum Schluss."

Der 60-Jährige hatte gleich noch einen Tipp für den Entertainer, er müsse nämlich schauen, dass er auch "rückenmäßig" stabil bleiben würde.

Daraufhin zeigte der Designer eine Pose, wo er mit Schultern nach vorne gesackt und krummen Nacken am Tisch saß, was ihm eine Menge Lacher einbrachte.