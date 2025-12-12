Guido Maria Kretschmer bewertet Promi-Outfit: "Das macht mir ein bisschen Angst"
Unterföhring/Hamburg - Guido Maria Kretschmer (60) hatte zu einem Outfit der Kandidaten von "Das Duell um die Geld" sofort eine Antwort parat.
In der siebten Folge von "Das Duell um die Geld" aus der aktuellen Staffel bat Moderator Oliver Kalkofe (60) Guido darum, seine Meinung als Modedesigner und Stilberater zu den anderen Teilnehmern preiszugeben.
Zu dem Outfit von Smudo (57) von den "Fantastischen Vier" hatte der Designer direkt einen Spruch parat: "Das macht mir ein bisschen Angst, hier der Look nebenan. Das ist so: Ich riskiere alles."
Smudo trug in der Sendung ein orange-weißes Hawaii-Hemd mit Fischerhut und Sonnenbrille. "Wenn man so was anhat, denkt man: Der Mann kennt kein Stopp", so der Designer.
Joko Winterscheidt (46) trug einen sandfarbenen Anzug, darunter ein dunkelblaues Hemd und ein Tuch im Vintage-Muster-Stil. Dazu sagte Guido: "Es läuft. Diese großen Schönen können ja bis zum Schluss."
Der 60-Jährige hatte gleich noch einen Tipp für den Entertainer, er müsse nämlich schauen, dass er auch "rückenmäßig" stabil bleiben würde.
Daraufhin zeigte der Designer eine Pose, wo er mit Schultern nach vorne gesackt und krummen Nacken am Tisch saß, was ihm eine Menge Lacher einbrachte.
Guido Maria Kretschmer verteilte Komplimente
Oliver Kalkofe lobte Guido für seine Stimme: "Ich finde, du hast eine Stimme, das ist wirklich die Endstufe Stimme."
Mit so einer Stimme wäre es dann auch egal, was man trägt. "Deswegen kannst du alles machen, da kannst du auch eine Fliege nehmen, wo man denken würde, es hätte auch etwas mehr Qualität (...), aber es ist, wie es ist", endet Guido.
Auch zu dem Outfit von Klaas Heufer-Umlauf (42) hat der Modeschöpfer eine Meinung: "Es läuft, sieht top aus der Mann." Klaas trug ein buntes Hemd im Vintage-Stil mit einem weißen Shirt darunter, dazu eine Goldkette und Sonnenbrille.
Guido war an diesem Abend großzügig und verteilte Komplimente an alle. Abschließend erklärte er dann: "Aber wir haben hier ganz andere Sorgen, das möchte ich sagen. Die Klamotte ist hier überhaupt nicht das Problem."
Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Focke Strangmann/dpa