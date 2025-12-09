Guido Maria Kretschmer zieht ehrliche Bilanz: "War für mich ein schweres Jahr"

Hamburg - Ende 2025 öffnet Stardesigner Guido Maria Kretschmer (60) sein Herz und spricht ehrlich über ein Jahr, das ihn teilweise an seine Grenzen gebracht hat.

Guido Maria Kretschmer (60) spricht offen über sein ereignisreiches Jahr. (Archivbild) © Georg Wendt/dpav

"Dieses Jahr war für mich ein schweres Jahr, vielleicht sogar das schwerste mit mir selbst", beichtete der "Shopping Queen"-Juror im Gespräch mit Gala.

Verluste, Abschiede, gesundheitliche Tiefs – all das habe ihn begleitet. "Ich war gesundheitlich etwas angeschlagen, nicht richtig fit, habe mich eher durchgekämpft. Eine schöne Sommerzeit hatte ich dadurch nicht." Im Sommer erkrankte der Designer an einer lebensgefährlichen Sepsis.

Typisch Guido schwingt in seinen Worten auch Hoffnung mit. "Jetzt zum Jahresende spüre ich: Es wird wieder heller, die Sonne geht auf. Es gab viele schwierige Momente, aber auch sehr schöne mit meinem Mann Frank. Wir hatten eine wunderbare Zeit miteinander, und das hat mich getragen", so der 60-Jährige dankbar.

"Oft denke ich: Was für ein Glück, dass ich ihn habe." Schließlich ist sein Frank seit über 40 Jahren der Mann an Guidos Seite. Seit 2018 sind die beiden verheiratet. Gemeinsam lebt das Paar in Hamburg-Blankenese.



Jahresende bedeutet allerdings nicht nur ein nostalgisches Resümee. Auch Weihnachten steht vor der Tür. Ob es bei dem Moderator im Advent zu Hause trubelig oder eher ruhiger zugeht? Die Antwort lautet: beides.

Er lädt Menschen ein, die er viel zu selten sieht – alte Freunde, Wegbegleiter, Herzensmenschen. "Gerade langjährige Freunde, da denkt man: Jetzt ist Zeit, wir müssen uns wieder begegnen, gemeinsam genießen, backen, zusammen sein", so der Designer weiter.