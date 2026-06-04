139 Euro für besondere Brezn! "Shopping Queen"-Kandidatin Lucia gönnt sich Hingucker
München - Am vorletzten Tag von "Shopping Queen" in München, darf Kandidatin Lucia (44) zeigen, wie sie eine Tasche aus Korb kombinieren würde. Dabei setzt sie auf ein besonderes Merkmal, das bayerische Herzen höher schlagen lässt.
Als Shopping- und Stilberaterin weiß Lucia, wie der Hase läuft. In ihrem Kleiderschrank setzt sie eher auf Basic-Kleidung – um damit "die coolen Sachen zu unterstützen".
Ob der 44-Jährigen ihr Beruf zum Sieg verhelfen wird? Ihre Konkurrentinnen sehen Lucias Perfektionismus allerdings eher als Hindernis. Doch ihre Shoppingbegleitung, eine Freundin aus Frankreich, steht der modebewussten "Shopping Queen"-Kandidatin zur Seite. "Die Franzosen, die wissen, wie es geht", so Guido Maria Kretschmer (61).
Das Motto "Korbtasche" nimmt Lucia besonders ernst – und fährt dafür in einen passenden Laden in der Innenstadt. Dort wird sie prompt fündig – und darf sich jetzt stolze Besitzerin einer Brezn-Tasche nennen. "München pur!" Doch mit 139 Euro kein Schnapper.
Durch Einsparungen bei den Accessoires hat Lucia am Ende genau 112 Euro für Haare und Make-up übrig.
Lucia kann Konkurrentinnen nicht überzeugen
Mit einer Mischung aus italienischem Flair und bayerischen Akzenten möchte Lucia am Ende den Sieg holen. "Sieht ein bisschen zufällig aus – ist es ja auch", urteilt Guido. Gleichzeitig erkennt er darin "einen sehr modernen Look mit einem ganz leichten Trachtenmoment". Trotz kleiner Kritikpunkte zählt dieses Vorher-Nachher für ihn zu den stärksten der Runde.
Die Tasche mit der Breze kommt bei allen enorm gut an. Doch Kandidatin Galina ist nicht 100 Prozent vom Outfit überzeugt. "Es stand ihr super. Aber es war nicht so 'Wow'." Generell stehen die Kandidatinnen dem ungewöhnlichen Stilmix gespalten gegenüber.
Schlussendlich reicht es für 32 Punkte – ohne Guidos abschließende Wertung. So belegt Lucia an Tag 4 den aktuell letzten Platz.
Wer am Ende das Rennen in München um den Titel "Shopping Queen" machen wird, sehen die Zuschauer diese Woche immer um 15 Uhr auf Vox oder online auf RTL+.
Titelfoto: Screenshot/RTL+