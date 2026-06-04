139 Euro für besondere Brezn! "Shopping Queen"-Kandidatin Lucia gönnt sich Hingucker

München - Am vorletzten Tag von " Shopping Queen " in München, darf Kandidatin Lucia (44) zeigen, wie sie eine Tasche aus Korb kombinieren würde. Dabei setzt sie auf ein besonderes Merkmal, das bayerische Herzen höher schlagen lässt.

Mit einer Brezn-Tasche will sich Lucia den Sieg holen. Was Guido Maria Kretschmer (61) dazu sagt? © Screenshot/RTL+

Als Shopping- und Stilberaterin weiß Lucia, wie der Hase läuft. In ihrem Kleiderschrank setzt sie eher auf Basic-Kleidung – um damit "die coolen Sachen zu unterstützen".

Ob der 44-Jährigen ihr Beruf zum Sieg verhelfen wird? Ihre Konkurrentinnen sehen Lucias Perfektionismus allerdings eher als Hindernis. Doch ihre Shoppingbegleitung, eine Freundin aus Frankreich, steht der modebewussten "Shopping Queen"-Kandidatin zur Seite. "Die Franzosen, die wissen, wie es geht", so Guido Maria Kretschmer (61).

Das Motto "Korbtasche" nimmt Lucia besonders ernst – und fährt dafür in einen passenden Laden in der Innenstadt. Dort wird sie prompt fündig – und darf sich jetzt stolze Besitzerin einer Brezn-Tasche nennen. "München pur!" Doch mit 139 Euro kein Schnapper.

Durch Einsparungen bei den Accessoires hat Lucia am Ende genau 112 Euro für Haare und Make-up übrig.