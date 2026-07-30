Mögliches "Shopping Queen"-Aus? Guido Maria Kretschmer verrät, wann für ihn Schluss wäre

Hamburg - Im Januar 2012 flimmerte die erste Folge " Shopping Queen " über die Bildschirme. Seitdem kommentiert Guido Maria Kretschmer (61) die Outfits der Kandidatinnen und bringt hier und da den ein oder anderen frechen Spruch. Doch ist es für den Designer schon bald an der Zeit, die beliebte VOX-Sendung hinter sich zu lassen?

Seit 14 Jahren steht Guido Maria Kretschmer (61) für die Sendung "Shopping Queen" vor der Kamera. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

In der neuen Folge seines Podcasts "feinstoff" vom Donnerstag widmet sich Kretschmer der Frage: "Denkst du, dass du 'Shopping Queen' noch sehr lange machen wirst?"

Mit einem klaren "Ja" oder "Nein" kann der 61-Jährige die Frage offenbar nicht beantworten. Schließlich hat nicht er allein diese Entscheidung in der Hand.

"Noch sehr lange? Das weiß ich nicht. Beim Fernsehen ist man ja auch immer davon abhängig, dass die Leute das wollen", erklärt er in seinem Podcast.

"Aber es ist so, dass ich beliebt bin bei meinem Sender und die Leute mich lieben, und dass die immer sagen: 'Guido, du kannst das so lange machen, wie du möchtest.'" Fest steht: Für die Sendung vor der Kamera zu stehen, mache er nach wie vor gerne.

Doch ein Türchen habe er sich nach eigenen Angaben noch offen gehalten. So gebe es nämlich einen ausschlaggebenden Fall für Kretschmer, bei dem für ihn mit der Sendung endgültig Schluss wäre: "Wenn ich wirklich irgendwann da sitzen und denken würde: Jetzt habe ich alles gesagt, alles erzählt. Ich interessiere mich nicht mehr für die Menschen, die da kommen."

Dass dieser Fall tatsächlich eintritt, könne sich der Designer jedoch nicht vorstellen. "Aber you never know. Dann würde ich vielleicht sagen: Okay, das war's."