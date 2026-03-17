Zu arrogant für einen Oscar? Timothée Chalamet geht auch bei der dritten Nominierung leer aus

USA - Dreimal als bester Hauptdarsteller für einen Oscar nominiert - und dreimal verloren. Timothée Chalamet (30) ging auch bei den diesjährigen Academy Awards erneut leer aus. Nun stellt sich die Frage: Wird er endlich bescheidener? Experten warnen vor der Zukunft des als arrogant geltenden Schauspielers.

Ist Timothée Chalamet (30) zu arrogant für einen Oscar? Experten sehen seine Zukunft kritisch. © John Locher/Invision/AP/dpa

Glanz, Glamour und nicht nur die Aussicht auf den Preis als bester Hauptdarsteller für "Marty Supreme", sondern auch auf einen Goldjungen in der wichtigsten Kategorie des Abends "Bester Film" sowie sieben weitere Auszeichnungen für den Streifen - doch die im Voraus hoch gehandelte Sport-Dramedy ging am Ende komplett leer aus.

Chalamet hat an der erneuten Niederlage wohl zu kämpfen. Insider berichteten, dass der 30-Jährige und seine Freundin Kylie Jenner (28) zu den Ersten gehörten, die die Veranstaltung verließen und sich auf den Weg zur Aftershow-Party machten.

"Sie waren sofort weg", so eine Quelle gegenüber Page Six. Obwohl er in der aktuellen Award-Season als Favorit galt, nachdem er unter anderem bereits einen "Golden Globe" und den "Critics’ Choice Award" gewonnen hatte, reichte es am Ende nicht für den Oscar.

Obendrauf musste sich der Schauspieler im Laufe des Abends einige Seitenhiebe gefallen lassen, denn der 30-Jährige hatte sich vor Kurzem kritisch gegenüber Ballett und Opernhäusern geäußert und gesagt, "niemand würde sich mehr dafür interessieren".