Jahrelang missbraucht, dann ließ sie die Täterin töten: Gypsy-Rose lacht über Mord an ihrer Mutter

Springfield (Missouri/USA) - Gypsy-Rose Blanchard (34) setzte sich am Samstag mit der Influencerin Natalie Reynolds vor die Kamera und nahm ein kurzes Video für TikTok auf. Und dieses sorgte online für eine Menge Aufruhr.

Gypsy-Rose Blanchard (34) hat eine schwere Kindheit hinter sich. © JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Dafür bedienten sich die Freundinnen nämlich eines beliebten Trends namens "We listen and we don't judge". Zu Deutsch: Wir hören zu und wir verurteilen nicht. Dabei werden Geschichten, absurde Angewohnheiten oder Wünsche geteilt, ohne, dass der Gegenüber darüber urteilen darf.

Eigentlich ganz einfach. Was Blanchard dann jedoch auftischte, machte den ein oder anderen Nutzer sprachlos.

"Ich musste für achteinhalb Jahre ins Gefängnis, weil ich meine Mutter", begann die 34-Jährige, bevor sie ein würgendes Geräusch machte und ihre Arme vor dem Körper verschränkte. Eine eindeutige Anspielung darauf, dass sie 2016 zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt wurde, nachdem ihre Mutter, Dee Dee Blanchard, umgebracht worden war.

Während Reynolds sie - gespielt - schockiert ansieht, zuckt Blanchard in dem Clip lediglich mit den Schultern: "Hey, wir hören zu und wir verurteilen nicht", erinnerte sie noch einmal, bevor die beiden Frauen kichernd über andere Themen zu sprechen beginnen.

Auf der Social-Media-Plattform sorgte der kurze Clip für gemischte Reaktionen. Während viele Nutzer darüber schmunzeln konnten, schüttelten andere nur den Kopf: "Daran ist nichts lustig", schrieb einer von ihnen. Ein anderer: "Warum teilt man so was im Internet?"