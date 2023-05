H.P. Baxxter in junge Studentin verliebt: Mit der 22-Jährigen hat es "gleich richtig gefunkt"

Das Lifestyle-Magazin "Taff" beschrieb den 59-Jährigen in einem Beitrag 2023 so: "Außerdem steht H. P. auf alte Autos und junge, vorwiegend blonde Frauen."

Laut Bild-Informationen heißt die junge Frau Sara, studiert Immobilienwirtschaft in Hamburg und ist 22 Jahre alt.

Die neue Frau an seiner Seite komme eigentlich aus München, sei aber gerade nach Hamburg gezogen. "Wir haben uns hier kennengelernt. Es hat gleich richtig gefunkt zwischen uns", so Baxxter.

H.P. und Lysann Geller waren fünf Jahre liiert. © Jörg Carstensen/dpa

Erst im Winter 2021 trennten sich der Scooter-Frontmann und das 28 Jahre jüngere Model Lysann Geller.

Es sei ein schleichender Prozess gewesen, erklärte der 59-Jährige damals. "Manchmal passen Dinge nicht so zusammen und plötzlich ist man entfremdet."

Fünf Jahre waren die beiden ein Paar, wohnten zusammen in Baxxters 400 Quadratmeter-Villa am Stadtrand.

Das Model verzog sich nach der Trennung erstmal nach New York. "Ich musste (...) einfach mal raus aus Deutschland. New York ist die Stadt, die mir am meisten Energie gibt", verriet Lysann.

Böses Blut gab es wohl nicht. Die beiden seien freundschaftlich auseinander gegangen. "Wir telefonieren jeden zweiten Tag, sind noch sehr miteinander verbunden."

Ob das wohl heute noch immer so ist, ist allerdings fraglich.