H.P. Baxxter gibt seiner Sara das Ja-Wort: "Das ist jetzt meine letzte Ehe!"

Sylt - Wenn der Aberglaube stimmt und "eine Hochzeit im Regen Glück bringt", dann stehen H.P. Baxxter (60) und seiner Sara (23) rosige Zeiten bevor. Der Scooter-Frontmann und die Studentin haben am Samstag nun auch kirchlich "Ja" gesagt.

Scooter-Frontmann H.P. Baxxter (60) und seine Sara (23) haben sich am Samstag auf Sylt kirchlich das Ja-Wort gegeben. © Lea Sarah Albert/dpa

Nur einen Tag nach der standesamtlichen Trauung im Sylter Heimatmuseum haben der Musiker und seine junge Freundin Sara am Samstag auch kirchlich geheiratet.

Bei nur 15 Grad und Nieselregen auf der Nordsee-Insel fuhr der 60-Jährige in einem schwarzen Rolls-Royce vor die St. Severin Kirche in Keitum vor.

Laut Bild kam die Braut später durch den Hintereingang in die Kapelle und wurde von ihrem Vater zum Altar geführt.

Vor der Kirche hatte sich nicht nur die Familie des Brautpaars unter unzähligen Schirmen getummelt. Neben Freunden und prominenten Gäste waren ebenso zahlreiche Schaulustige oder Fans versammelt, um Braut und Bräutigam zu sehen und den ein oder anderen Schnappschuss zu ergattern.

Die Trauung fand am Nachmittag statt. Als plötzlich die Tore der Kirche aufgingen und die frisch Vermählten vor die heiligen Hallen traten, goss es in Strömen. Bekanntlich soll dies aber Glück bringen.

Für den Musiker ist es nicht die erste Ehe. Hans Peter Geerdes, so H.P. Baxxters bürgerlicher Name, ist gebürtiger Ostfriese. Die Ehe mit Sara ist nun bereits die dritte - was er aber locker sieht.

"Dreimal ist Ostfriesenrecht. Das ist jetzt meine dritte und letzte Ehe. Mehr will ich auch nicht mehr. Ich bin froh, dass ich jemanden gefunden habe und hoffe, dass wir lange eine glückliche Zeit haben", so der Sänger nach der Zeremonie gegenüber der Bild-Zeitung.