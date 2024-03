H.P. Baxxter will Vater werden - und das mit 60 Jahren!

Hamburg - Am heutigen Samstag feiert H.P. Baxxter seinen 60 Geburtstag. Für seinen neuen Lebensabschnitt wünscht er sich nun mehr familiäre Zeit und will sogar Vater werden.

H.P. Baxxter (60) will mit seiner fast 40 Jahre jüngeren Freundin eine Familie gründen. © Jörg Carstensen/dpa

Das deutete der "Scooter"-Frontman jetzt zumindest gegenüber der BILD-Zeitung an: "Es hat sich bei mir bisher nie so richtig mit Kindern ergeben. Aber wenn man glücklich liiert ist, hätte ich da nichts gegen."

Und das scheint er momentan zu sein: In seine Freundin Sara (22) sei er seit einem Jahr so "schockverliebt", dass das Paar noch in diesem Jahr heiraten will. Am liebsten an der Nordsee.

"Mal sehen, was sich da alles noch so ergibt. Ganz normales Familienleben kenne ich ja gar nicht. Ich bin ja seit Jahrzehnten nur auf Achse."

Baxxter - sonst immer der Erste auf der Tanzfläche, der die Partys aktiv gesucht hat und für seinen "Barzwang" nach jeder Show bekannt war - will ruhiger werden.

Und das nach eigenen Angaben nicht aufgrund seines Alters, sondern für seine Freundin. "Ich feiere nach wie vor gern, aber ausgewählt. Sara kommt meistens mit und entweder feiern wir zusammen oder wir trinken backstage nur einen Absacker und gehen dann ins Hotel." Jetzt mit 60 Jahren sei er bereit, "familiärere Sachen" zu machen.