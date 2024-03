Scooter-Frontmann H.P. Baxxter wird 60 und denkt noch lange nicht ans Aufhören

Scooter-Frontmann H.P. Baxxter wird am Samstag 60 Jahre alt. © Marcus Brandt/dpa

Ob für "Hyper Hyper", "How much is the Fish" oder "Move Your Ass!" - es sind Zeugnisse der eindrucksvollen Geschichte der Band, die seit 30 Jahren erfolgreich hart wummernde Technomusik - meist garniert mit einfachen Sätzen und Ohrwurm-Potenzial - zu den Massen bringt. Und zwar nicht nur in Deutschland. Mehr als 30 Millionen Tonträger sprechen Bände.

"Ich glaube, wenn wir gar nicht da gewesen wären, dann würde in diesem Segment was fehlen, wo man das Gefühl hat, ich will jetzt mal tanzen und einfach mal ein bisschen abgehen und den Alltag vergessen", sagt H.P. Baxxter. Der Norddeutsche feiert heute seinen 60. Geburtstag.

Eine Zahl, die für ihn noch surreal klingt, wie er sagt. "Als das losging, wurde ich 30. Da dachte ich schon: 'Mensch, ganz schön alt für die 'Bravo' und so.' Und seitdem besteht mein Leben zum Großteil aus Studio, Bühne, irgendwelchen Clubs. Es dreht sich alles um Musik, viel auch um Party und so, und das hat sich auch nie großartig verändert."

Er müsse sich deshalb erstmal damit anfreunden, nun 60 Jahre alt zu werden. "Das ist schon eine Zäsur. Aber auch nicht so, dass ich in Depression verfallen bin." Zudem fühle er sich eher wie Anfang 40. Dank regelmäßigem Sport wie Laufen und elektrische Muskelstimulationen sei er derzeit recht fit. "Und manchmal - so alle drei Monate - nutze ich ein bisschen Botox, damit man nicht zu verknittert aussieht."