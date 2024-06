"Habe Angst, dass meine Vagina herausfällt": Kourtney Kardashian macht sich große Sorgen

Unternehmerin Kourtney Kardashian (45) und Schlagzeuger Travis Barker (48) sind seit 2022 verheiratet. © Jae C. Hong/Invision via AP/dpa

Reality-Star Kourtney Kardashian brachte im November vergangenen Jahres den kleinen Rocky zur Welt - das erste gemeinsame Baby von ihr und ihrem Partner Travis Barker (48).

In der neuesten Folge von "The Kardashians" erzählte die Vierfach-Mama laut TMZ von den großen Sorgen, die sie nach der Geburt in Bezug auf ihren Körper hatte.

"Ich hatte Angst, einen Vaginalprolaps zu erleiden", sagte die US-Amerikanerin offen heraus. "Daher vermeide ich nun kräftige Aktivitäten wie Springen oder Joggen."

Bei einem Scheidenvorfall ist die Vagina krankhaft nach außen gestülpt - meistens aufgrund einer oder mehrerer vorangegangener Geburten, die zur Schädigung des Halteapparats geführt haben.

"Das würde bedeuten, dass meine Vagina herausfallen würde", erzählte die US-Amerikanerin mit panischer Stimme. Ihr viertes Baby sei daher nun höchstwahrscheinlich auch ihr letztes.