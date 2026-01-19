Sorge um Senta Berger: Schauspielerin stürzt kurz vor Auftritt - Shows abgesagt
Hamburg/München - Am Freitagabend sollte Senta Berger (84) gemeinsam mit ihrem langjährigen Freund und Kollegen Friedrich von Thun (83) in der Hamburger Laeiszhalle Loriot-Texte vorlesen. Doch kurz vor Beginn der Schock: Die Veranstaltung wurde plötzlich abgesagt!
Wie eine TAG24-Insiderin noch am Freitag erfahren hat, wurde das Event nur kurze Zeit vor Showbeginn gecancelt. Auch ein Sprecher der Laeiszhalle bestätigte die kurzfristige Absage auf Nachfrage.
Der Grund: Der Ausfall erfolgte "aufgrund einer akuten Erkrankung eines der Künstler", hieß es auf der Website des Veranstalters. Mehr wurde zunächst nicht mitgeteilt.
Doch jetzt wurde bekannt: Nur wenige Stunden vor dem Auftritt am Freitag sei Berger beim Soundcheck verunglückt! Laut BILD stürzte sie auf dem Weg zur Bühne einen halben Meter in die Tiefe.
Die Film-Ikone blieb zunächst Profi durch und durch: Trotz Schmerzen wollte sie weiter proben. Schließlich müsse sie ja nur sitzen. Doch Notärzte überredeten die 84-Jährige, sich in die Klinik bringen zu lassen.
Die Diagnose im Krankenhaus dann der nächste Schlag: Oberschenkelbruch! In der Nacht zum Sonntag wurde sie in einer Hamburger Klinik schließlich operiert.
Doch Glück im Unglück: Die Operation verlief gut, heiße es aus ihrem Umfeld. Berger solle aktuell bereits auf dem Weg der Besserung sein. Trotzdem steht fest: Der Bühnenvorhang bleibe vorerst geschlossen. Wann Berger wieder auftreten kann, sei noch unklar.
Senta Berger: Weitere Absagen geplanter Auftritte
Nicht nur der Auftritt in Hamburg, auch alle geplanten Termine zur Bewerbung ihres neuen Kinofilms "Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" (ab 29. Januar) sind gestrichen. Ebenso wie der Auftritt in der ARD-Show "Klein gegen Groß".
Auch bei der Filmpremiere Ende Januar werde sie auf dem roten Teppich wohl fehlen. Der Regisseur des Films ist ihr Sohn, Simon Verhoeven (53). Dieser zeigt sich tapfer und hofft auf eine schnelle Besserung.
"Meiner Mutter geht es den Umständen entsprechend gut. Wir sind froh, dass sie in sehr guten Händen ist. Sie ist eine Kämpferin, das wird sie jetzt auch wieder beweisen. Wir hatten uns zwar sehr auf die Premieren und die gemeinsamen Auftritte gefreut. Jetzt steht für uns alle aber natürlich ausschließlich ihre Genesung im Vordergrund", so der 53-Jährige.
Bergers Karriere reicht von frühen Hollywood-Rollen über europäische Produktionen bis hin zu gefeierten TV-Serien wie "Kir Royal" und "Die schnelle Gerdi", die sie zu einer der prägendsten deutschsprachigen Schauspielerinnen machten.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa