Sorge um Senta Berger: Schauspielerin stürzt kurz vor Auftritt - Shows abgesagt

Hamburg/München - Am Freitagabend sollte Senta Berger (84) gemeinsam mit ihrem langjährigen Freund und Kollegen Friedrich von Thun (83) in der Hamburger Laeiszhalle Loriot-Texte vorlesen. Doch kurz vor Beginn der Schock: Die Veranstaltung wurde plötzlich abgesagt!

Senta Berger (84) hat sich bei einem Sturz verletzt und muss nun Auftritte absagen. (Archivfoto) © Felix Hörhager/dpa

Wie eine TAG24-Insiderin noch am Freitag erfahren hat, wurde das Event nur kurze Zeit vor Showbeginn gecancelt. Auch ein Sprecher der Laeiszhalle bestätigte die kurzfristige Absage auf Nachfrage.

Der Grund: Der Ausfall erfolgte "aufgrund einer akuten Erkrankung eines der Künstler", hieß es auf der Website des Veranstalters. Mehr wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Doch jetzt wurde bekannt: Nur wenige Stunden vor dem Auftritt am Freitag sei Berger beim Soundcheck verunglückt! Laut BILD stürzte sie auf dem Weg zur Bühne einen halben Meter in die Tiefe.

Die Film-Ikone blieb zunächst Profi durch und durch: Trotz Schmerzen wollte sie weiter proben. Schließlich müsse sie ja nur sitzen. Doch Notärzte überredeten die 84-Jährige, sich in die Klinik bringen zu lassen.

Die Diagnose im Krankenhaus dann der nächste Schlag: Oberschenkelbruch! In der Nacht zum Sonntag wurde sie in einer Hamburger Klinik schließlich operiert.

Doch Glück im Unglück: Die Operation verlief gut, heiße es aus ihrem Umfeld. Berger solle aktuell bereits auf dem Weg der Besserung sein. Trotzdem steht fest: Der Bühnenvorhang bleibe vorerst geschlossen. Wann Berger wieder auftreten kann, sei noch unklar.