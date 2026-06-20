20.06.2026 12:55 Weltstar stirbt bei fatalem Heli-Crash: Fassungslose Kollegen, Mutter nimmt rührend Abschied

Fans und Kollegen widmen dem bei einem Helikopter-Unfall gestorbenen Oliver Tree unzählige Abschiedsposts. Auch seine Mutter meldete sich im Netz zu Wort.

Von Niklas Perband

Los Angeles/Rio de Janeiro - Am vergangenen Sonntag krachten zwei Helikopter im Himmel über Rio de Janeiro ineinander, sechs Menschen starben. Darunter auch der weltberühmte US-Sänger Oliver Tree (†32). Fans und Kollegen widmeten dem "Miss You"-Interpreten seitdem unzählige Abschiedsposts. Auch seine Mutter meldete sich im Netz zu Wort.

Oliver Tree wurde nur 32 Jahre alt. (Archivbild) © SUZANNE CORDEIRO / AFP Der Musiker war seit zwei Wochen auf einer Welt-Tournee unterwegs, als sich der schreckliche Unfall ereignete. In Kürze sollen seine Überreste in die USA gebracht und seiner Familie übergeben werden, wie ein Sprecher am Freitag (Ortszeit) dem Promiportal TMZ bestätigte. Ob es ein öffentliches Begräbnis geben wird, ist bislang nicht bekannt. Christine Begin Nickell, die trauernde Mama des Verstorbenen, meldete sich indes aber auf Facebook bei ihren Freunden und den Fans ihres Sohnes, um dort Abschied zu nehmen. Sie postete ein Foto von Oliver Tree Nickell, wie der Sänger mit bürgerlichem Namen hieß, aus Jugendtagen. Statt seines markanten Topfschnitts trug er damals noch Bieber-Cut und Cap. Promis & Stars Nach "schmerzhaften" Kinderwunsch-Erfahrungen: Anne Hathaway freut sich auf ihr drittes Baby Dazu schrieb Nickell: "Unser lieber Sohn, du hast diese Welt zu einem besseren Ort gemacht. Wir sind so stolz auf dich. Ruhe in Frieden." Tausende Trauernde drückten ihr tiefes Mitgefühl aus.

Der Crash geschah im Luftraum im Südwesten von Rio de Janeiro. Am Boden lösten die Helikopter ein Feuer aus. © picture alliance / AP Photo/Bruna Prado | Bruna Prado

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