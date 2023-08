HadeB-Robert schwer verliebt im Pärchen-Urlaub: "Eine unglaubliche Reise!"

Mit seiner Freundin Sandra reiste Robert Irmisch (36) an die Ostsee und nach Norwegen. © Instagram/robert_hadeb

Auf Instagram nahm der Qualitätssicherungs-Leiter einer Automobilfirma seine Fans mit auf die Reise: Für ihn und seine Freundin Sandra ging es über Warnemünde mit der Fähre nach Norwegen.

"Unsere erste gemeinsame und unglaubliche Reise begann in Warnemünde. Einen besseren Start konnten wir uns mit diesem großartigen Wetter nicht vorstellen und die Eindrücke, die noch auf uns einwirken sollen, werden wir nie vergessen ", schwärmte die TV-Bekanntheit und teilte einige Schnappschüsse aus dem Urlaub. (Rechtschreibung übernommen, Anm. d. Red.)

Unübersehbar dabei: Ein schwer verliebtes Pärchen, das Arm in Arm vor einem Hotel und in der Sonne posiert.

Erst Ende Mai hatte der 36-Jährige seine neue Liebe öffentlich gemacht. "Danke, dass du bei der schweren Zeit immer an meiner Seite gewesen bist. Ich werde es nie vergessen. Du bist das Beste, was mir passieren konnte. Ich liebe dich!", schrieb Robert damals unter einem weiteren Instagram-Post. So sei ihm seine Partnerin während einer besonders schwierigen Phase seines Hausbaus eine wichtige Stütze gewesen.