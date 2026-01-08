Haftbefehl schildert in neuem Podcast suspekte Polizei-Aktion: "Musste mich komplett ausziehen"

Offenbach am Main/Stuttgart - Viele haben über die Haftbefehl-Doku und die Beziehung von Nina (33) und Aykut Anhan (40) diskutiert - jetzt melden sich die beiden selbst zu Wort. In ihrem neu gestarteten Podcast geben sie intime Einblicke in ihr Privatleben und teilen die ein oder andere bislang unbekannte Story.

Spätestens seit seiner erfolgreichen Netflix-Doku ist Aykut Anhan (40) alias Haftbefehl bundesweit in aller Munde. © Annette Riedl/dpa

Das neue Format "Nina & Aykut" ging am 8. Januar als Video-Podcast auf RTL+ an den Start. Dort beantwortet das Promipaar im Q&A-Stil vor allem Fragen, die vielen Anhängern unter den Nägeln brennen.

Gleich zu Beginn wird deutlich, wie unterschiedlich beide aufgewachsen sind: Nina wurde im beschaulichen Perouse (Landkreis Böblingen) groß - total "behütet", wie sie erzählt.

Aykuts Kindheit hingegen war geprägt vom harten Offenbacher Pflaster, Gewalt und Drogen. "Ich hatte schon Ängste als Kind", gibt er zu. Eine davon war, dass die Polizei jeden Moment bei ihnen zu Hause durch die Türe kommt. Dies sei sehr oft wegen seines großen Bruders vorgekommen, der damals krimineller als er gewesen sei.

Später gibt Haftbefehl noch eine Story preis, die man bisher nicht kannte. Auf die Frage, wann er sich machtlos fühle, antwortet er: "Wenn die Polizei mich auf ein Auto oder auf den Boden drückt."

Dann führt er weiter aus, dass er am Tag, an dem die Doku über ihn veröffentlicht wurde, in Frankfurt von der Polizei kontrolliert wurde. "Ich musste mich komplett ausziehen", so der 40-Jährige. Er habe nichts dabeigehabt, doch das wollten die Beamten offensichtlich nicht glauben. Sie nahmen ihn mit aufs Revier und steckten ihn in einen "Bunker", wo er sich schließlich komplett entkleiden musste.