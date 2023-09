Halle Berry: Darum hat Catwoman jetzt Beef mit Rap-Superstar Drake

Rap-Superstar Drake (36) und Schauspielerin Halle Berry (57) scheinen keine Freunde mehr zu sein. © Montage: dpa/Jordan Curtis Hughes, JAMIE MCCARTHY /AFP

Die Oscar-Preisträgerin war augenscheinlich alles andere als glücklich darüber, dass Drake ("God's Plan", "Nice for What") ohne ihr Einverständnis ein Foto der besonderen Art von ihr für seine Marketingzwecke nutzte.

Für seine neue Single "Slime You Out" griff der Musiker nämlich auf ein älteres Foto der ehemaligen Catwoman-Darstellerin zurück: Auf Instagram postete er ein Bild der Kid’s Choice Awards 2012 als Artwork für seinen Song. Berry ("X-Men", "James Bond – Stirb an einem anderen Tag") ist darauf komplett mit dem berüchtigten grünen Schleim überzogen.

Das Foto ist immer noch online und wurde mittlerweile fast 2,2 Millionen Mal mit einem Herzen versehenen. Doch Berry verriet, dass "Drake keine Erlaubnis dafür von mir bekommen hat".

Sie schien von ihrem früheren Kumpel schwer enttäuscht zu sein. Die 57-Jährige schrieb: "Es ist einfach nicht cool. Ich habe ihn für besser als das gehalten!"

Auf eine (öffentliche) Entschuldigung vonseiten Drakes wartete man allerdings vergeblich. Stattdessen meldete Halle Berry sich am Wochenende noch einmal auf Instagram zu Wort.