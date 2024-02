Hanna Annika solo und unzufrieden am Valentinstag: "Irgendwie furchtbar schlimm"

Mit seinem "ehrgeizigen" Gebaren in der Show habe das Aus aber nichts zu tun gehabt, wie Cedric betonte. Ihr nun Ex entschuldigte sich sicherheitshalber schon vor der Ausstrahlung und schwor, die 26-Jährige sonst ganz anders zu behandeln.

Hanna Annika geht seit einiger Zeit wieder als Single durch die Welt. © Screenshot/Instagram/hannannika_

Ein ganz normaler Umstand für viele Menschen am "Tag der Verliebten", der hoffentlich die wenigsten bedrückt - Hanna Annika offenbar hingegen schon, wie sie am Mittwoch in ihrer Story verriet.

"Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass heute Valentinstag ist, aber ich bin einfach mega unzufrieden mit mir selber", erklärte sie ihren Followern.

Solche Tage seien inzwischen selten. "Aber heute ist es irgendwie furchtbar schlimm. Ich komme aus der Laune auch nicht mehr richtig raus." Vielleicht liege es auch daran, dass sie im vergangenen Jahr einen "super schönen" Valentinstag verbracht habe, und jetzt eben seit ein paar Monaten Single sei.

Eigentlich sei sie gerne Single. Für sich sein, die Freiheit zu haben, machen zu können, was sie wolle ... "Aber es gibt auch Momente, wo man denkt, es wäre schon schön, in einer Beziehung zu sein, oder, dass man das ein oder andere vermisst, was man in der Beziehung hat."

Immerhin: Sie versuche, das Beste aus dem Tag zu machen, so Hanna Annika