Hanna Annika nach Liebes-Drama: "Wusste nicht, wie es weitergehen soll"

Kiel - Die Influencerin und Reality-TV-Teilnehmerin Hanna Annika Möller (26, " Ex on the Beach ") hat sich in einem Statement erstmals ausführlich zu ihrer letzten Beziehung geäußert.

Die Fitness-Influencerin Hanna Annika Möller (26) berichtete ihren Fans von ihrer "Sommerliebe" in Italien. © Screenshot/Instagram/balancefithanna (Bildmontage)

Die Ex von Cedric Beidinger (30) hatte bislang noch nicht viel über ihre "Sommerliebe" preisgegeben. Fans wussten lediglich, dass es zwischenzeitlich einen neuen Mann an Hannas Seite gegeben hatte. Die Beziehung zerbrach jedoch. "Vielleicht ist es Zeit, mal ein bisschen was darüber zu erzählen", so Hanna nun in einem vierteiligen Instagram-Post.



Kennengelernt hatte sie den Mann während einer Toskana-Reise mit ihrer Mutter. Als sich ihre Blicke das erste Mal getroffen hatten, sei dies "ein magischer Moment" gewesen, so Hanna.

Es folgte ein erstes Date und es matchte sofort zwischen den beiden. "Wir wussten aber auch, wir haben nur zwei, drei Tage Zeit", erinnert sich die Norddeutsche. Einen Ausflug mit ihrer Reisegruppe sagte Hanna ab, fuhr stattdessen mit ihrem Flirt nach Pisa.

Das nächste Mal besuchte sie ihn in Mailand – und auch das Wiedersehen fühlte sich gut an: "Das war das erste Mal, dass ich mich wieder so richtig auf einen Mann eingelassen habe", so Hanna. Doch der Abschied fiel schwer. "Zu Hause bin ich erst mal in ein Loch gefallen und wusste nicht, wie es weitergehen soll."

Bei einem weiteren Treffen in Neapel habe sie dann sogar darüber nachgedacht, auszuwandern. "Ich habe mich einfach komplett auf das ganze Abenteuer eingelassen."