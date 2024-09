Hanna Annika über Ex-Beziehung mit Till Adam: "Ich war so naiv"

Hanna Annika Möller (26) und Till Adam (35) bandelten bei "Ex on the Beach" noch einmal an. Glücklich wurden sie damit aber nicht. © Screenshot/Instagram/balancefithanna, TV NOW (Bildmontage)

Der Grund für Hannas Rückblick ist ein Jubiläum: "Heute vor sechs Jahren hat meine Beziehung mit Till angefangen", berichtete sie ihren Instagram-Followern am Montag in einer Story. Und sie erinnerte sich: "Die Zeit war so verrückt und ihr habt einen großen Teil davon mitbekommen."

Sie selbst habe in den vergangenen Jahren viel über sich gelernt und sei durch die Beziehung persönlich sehr geprägt worden.

Dazu postete sie ein Foto, das sie und Till noch während ihrer Teilnahme bei "Temptation Island" zeigt. "Und dann wurde das Ganze nur noch schlimmer. Ich war soooo naiv", kommentierte Hanna dazu.

Till, der zu dem Zeitpunkt schon an anderen TV-Formaten teilgenommen hatte, stellte Hanna bei "Temptation Island" nicht nur der Öffentlichkeit vor, sondern machte ihr auch vor laufenden Kameras einen Heiratsantrag. Doch nur wenige Wochen später folgte dann auch schon die Trennung.

Hanna entschied sich aber dazu, Till bei "Ex on the Beach" noch eine Chance zu geben. Es folgten eine weitere Trennung und ein öffentlicher Rosenkrieg zwischen den beiden mit teils schweren Vorwürfen.

Jetzt verriet die 26-Jährige, dass sie seitdem tatsächlich noch "ein paar Beziehungen" gehabt habe. In der Öffentlichkeit hatte sich Hanna allerdings nur mit ihrem Ex und Fitness-Influencer Cedric Beidinger (30, "Big Brother") gezeigt ...