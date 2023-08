Hanna Secret spricht Klartext: Darum ist sie wieder Single!

Hanna Secret (27) spricht über das Aus ihrer Beziehung. © YouTube/hannasecret

Normalerweise versorgt die Pornodarstellerin ihre Follower jede Woche mit einem neuen Aufklärungs-Video auf YouTube - doch seit mehr als einem Monat blieb es auf ihrem Kanal still.

"Im Leben läuft leider nicht immer alles nach Plan", hatte Hanna damals verlauten lassen, woraufhin wilde Spekulationen bei ihren Followern ausbrachen: Hat sich die 27-Jährige etwa von ihrem Verlobten Vincent getrennt?

Nun meldet sich das Cam-Girl mit einem neuen YouTube-Video zurück und bestätigte die Gerüchte: Sie ist wieder Single!

"Wir haben uns getrennt", erklärte sie. Den Verlobungsring trage sie schon länger nicht mehr. Es habe jedoch gedauert, bis sie bereit gewesen sei, über das Thema zu sprechen.

Der Grund für das überraschende Liebes-Aus? Die unterschiedlichen Wohnorte der beiden. Während Hanna gerade erst in ihr neues Haus in Schleswig-Holstein gezogen ist, wohnt ihr Verlobter im niedersächsischen Buxtehude.

Lust, mit ihr in das Haus zu ziehen, hatte der Feuerwehrmann offenbar nicht. Also blieb nur eine Lösung: "Wir haben beide ganz erwachsen gesagt, bevor man weiter etwas in Richtung Zukunft plant und sich beide dabei unwohl fühlen, dass wir uns trennen", so Hanna.