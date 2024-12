Hanna Weig äußert sich: Sind die Schlönvoigt-Ex und Jason Derulo ein Paar?

Mit Jason Derulo erlebte Hanna Weig zuletzt offenbar eine gute Zeit. Und das dem Augenschein nach ganz privat und eben nicht bloß als Showbusiness-Kollegen. Auf die Schlagzeilen angesprochen, die zuletzt überall in der Presse umhergingen, gestand die Schönheit aus der Oberpfalz: "Wir sind erwischt worden!"

Also lieber die Flucht nach vorn ergreifen, mochte sich Hanna Weig gedacht haben, als sie im Interview mit der " Gala " das Schweigen über ihr Verhältnis zu dem millionenschweren Frauenschwarm aus Florida brach.

Die Beweise, dass sich das Model und der R'n'B-Sänger mehr als nur flüchtig kennen, sprachen zuletzt eine relativ eindeutige Sprache. Die in "Bild" veröffentlichten Fotos, die Weig und Derulo innig turtelnd bei einer Gala in Dubai zeigten , waren da nur die Spitze des Eisbergs.

Jörn Schlönvoigt und Hanna Weig haben eine gemeinsame Tochter. © Paul Zinken/dpa

Wenn das keine verräterische Formulierung ist ... Zumal Hanna Weig im selben Interview darüber sinnierte, ihre junge Liebe erst einmal "auf mich zukommen" zu lassen. Und plötzlich begann die Influencerin sogar über Hochzeit zu sprechen!

"Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, nochmal zu heiraten. Ich hab ja schon mal geheiratet, bin ein absoluter Romantiker und auch sehr katholisch und ich will auf jeden Fall nochmal kirchlich heiraten, auch nochmal Kinder – also auf jeden Fall nochmal ein Neubeginn", so die Mutter einer Tochter (6).

In Hanna Weigs persönlichem Wetterbericht stehen die Wolken derzeit offenbar dauerhaft auf Rosarot. Mit Noch-Ehemann Jörn Schlönvoigt (38) sollte es hingegen schon mal keine Probleme geben.

Der GZSZ-Star, mit dem sich Hanna Weig das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Delia (6) teilt, signalisierte bereits, dass er seiner Ex-Partnerin in Liebesdingen nur das Beste wünsche.