Hanna Weig turtelt mit Jason Derulo: Was geht da mit dem US-Star?

Berlin/Dubai - Hat Hanna Weig (28) etwa das Herz eines echten Megastars gewonnen? Auf einer Veranstaltung in Dubai wurde das Model nun an der Seite von niemand Geringerem als Jason Derulo (35) gesichtet.

Dieses sexy Kleid trug Model Hanna Weig (28) beim Gala-Besuch am Mittwoch. © Screenshot/Instagram/hannaweig (Bildmontage)

Fotos, die der "Bild" vorliegen, zeigen Hanna Weig am Mittwoch Seite an Seite mit dem R'n'B-Sänger beim Besuch einer Gala einer Immobilienfirma in der Glamour-Metropole auf der Arabischen Halbinsel.

Auf einem Schnappschuss sitzen die beiden nebeneinander am Tisch und wirken sehr vertraut: Jason Derulo beugt sich zu Hanna herüber und legt ihr die Hand auf den Oberschenkel, sie blickt ihm in die Augen und lächelt.

Schwebt die Noch-Ehefrau von Jörn Schlönvoigt (38) wieder auf Wolke sieben? Im Oktober 2022 ging die Beziehung mit dem GZSZ-Star nach fünf Jahren in die Brüche. Gemeinsam teilen sie sich das Sorgerecht für ihre Tochter Delia (6).

Nach dem Liebes-Aus tröstete sich Hanna im vergangenen Jahr für eine Weile mit "Dr. Love" Giovanni Angiolini (43). Doch die Romanze mit dem Ex-Partner von Michelle Hunziker (47) endete bereits, kurz nachdem das Paar die Beziehung öffentlich gemacht hatte.

Nun also soll es der Schönheit aus der Oberpfalz der millionenschwere Popsänger aus Florida angetan haben, der mit seinem bislang fünf Studioalben 14-fachen Platin-Status erreichen konnte.