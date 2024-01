Hannah Herzsprung sorgt für Schreck bei Preisverleihung

Singen kann er doch: Fabrice Morvan (57) von Milli Vanilli auf der Bühne des Bayerischen Filmpreises. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Freitagabend wurde die Auszeichnung in München in elf Kategorien vergeben. Der Hauptpreis als bester Film ging an den Film "Girl You Know It's True" über den Skandal um Milli Vanilli, als Anfang der 1990er Jahre herauskam, dass Robert "Rob" Pilatus (†33) und Fabrice "Fab" Morvan ihre Hits nicht selbst gesungen, sondern nur die Lippen bewegt hatten.

"Milli Vanilli darf noch einmal auferstehen und die Disco-Pop-Bühne der späten achtziger Jahre betreten", lobte die Jury das Werk von Simon Verhoeven. Die Hauptdarsteller Tijan Njie (32) und Elan Ben Ali (29) bekamen zudem den Nachwuchspreis. Zum Dank sang der reale Morvan im Anschluss mit dem begeisterten Publikum "Girl You Know It's True" - in echt.

Veronica Ferres zog es bei der Verleihung des Ehrenpreises förmlich die Schuhe aus. Weil das Mikrofon auf dem Ständer zu niedrig war, schlüpfte sie für die Dankesrede kurzerhand aus ihren hochhackigen Pumps.